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Госдума: государство "недопенсионерам" ничего не должно. А дети — должны!
По инф. rosbalt.ru   
18 Сентября 2018 г.
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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий выплату алиментов для нетрудоспособных лиц предпенсионного возраста, передает корреспондент «Росбалта».

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Повышение пенсионного возраста не должно повлиять на алиментное обеспечение лиц, которые по действующему законодательству имеют такое право, отмечается в пояснительной записке к проекту. В этой связи предлагается сохранить право женщин и мужчин по достижении ими 55 лет и 60 лет соответственно на получение алиментов в случае их нетрудоспособности. Остальные условия возникновения права на получение алиментов при этом не подлежат изменению, в частности, нуждаемость и т.д., пояснил автор законопроекта, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Напомним, по действующему Семейному кодексу, право на получение таких алиментов имеют лица пенсионного возраста. Выплачивать алименты нетрудоспособным и нуждающимся родителям обязаны их дети.

По инф. rosbalt.ru

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