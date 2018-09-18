Госдума: государство "недопенсионерам" ничего не должно. А дети — должны!

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий выплату алиментов для нетрудоспособных лиц предпенсионного возраста, передает корреспондент «Росбалта».

Повышение пенсионного возраста не должно повлиять на алиментное обеспечение лиц, которые по действующему законодательству имеют такое право, отмечается в пояснительной записке к проекту. В этой связи предлагается сохранить право женщин и мужчин по достижении ими 55 лет и 60 лет соответственно на получение алиментов в случае их нетрудоспособности. Остальные условия возникновения права на получение алиментов при этом не подлежат изменению, в частности, нуждаемость и т.д., пояснил автор законопроекта, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Напомним, по действующему Семейному кодексу, право на получение таких алиментов имеют лица пенсионного возраста. Выплачивать алименты нетрудоспособным и нуждающимся родителям обязаны их дети.

По инф. rosbalt.ru

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