Путин предложил смягчить "пенсионную повышку" для дам. Ура-ура?

Владимир Путин предложил понизить предлагаемый возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Он сделал это в сегодняшнем телеобращении, посвященном пенсионной реформе

Еще подарок: президент предложил гражданам, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предоставить право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Собственно, что-то подобное и ожидалось: ранее у аналитиков мелькало мнение, что Владимир Путин может смягчить непопулярный у населения законопроект. Это допускал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним: внесенный правительством законопроект о пенсионный реформе уже принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

Скандальный законопроект двигается, вроде бы, от имени правительства - при поддержке доминирующей в Госдуме партии "Единая Россия" (которая даже протолкнула его в 1-м чтении). При этом критика законопроекта идет со всех сторон: и от оппозиции, и от общественности, и от экспертов-экономистов, и даже от наиболее независимо мыслящих членов ЕР.

Как наверняка подметят крики законопроекта, предложения Владимира Путина - лишь косметические. Они дают послабление российским женщинам (людям более эмоциональным и социально активным, чей гнев болльше грозит потрясением для властных структур). Но не решают главных "затык": дефицит ПФР предлагается по-прежнему затыкать не за счет государства (что предлагают левые), а за счет работающих людей - в условиях, когда страна находится в демографической яме. А сама пенсионная реформа по-прежнему воспринимается как самоцель (поменьше денег из казны тратить) - а не как часть комплексных мероприятий по оживлению экономики России (что дало бы прирост активности на рынке труда - и, как следствие, и прирост доходов ПФР, и увеличение казенных доходов.

Стране наверняка предстоит очередной тур дискуссий вокруг спорной темы пенсионного возраста - и позиция Владимира Владимировича вряд ли успокоит как обывателей, так и экспертов.

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