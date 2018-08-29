Председатель ЦИК — сторонникам "пенсионного референдума": объединяйтесь! не плодите варианты вопросов!

В ЦИК РФ, «как бы ни сложились обстоятельства», серьезно подготовились к референдуму по вопросу о пенсионной реформе, «если он состоится». Так прокомментировала ситуацию глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, в ЦИК провели в том числе расчеты финансовых затрат на референдум, и теперь понятно, какие поправки вносить в бюджет, если референдум все же состоится, сообщает ТАСС.

Для организации референдума инициаторы должны зарегистрировать группы с одним и тем же вопросом минимум в 43- регионах страны. Две группы со схожими вопросами в одном регионе не могут быть зарегистрированы.

ЦИК уже одобрил пять вопросов для референдума, все они похожи. Ране Памфилова призывала разных инициаторов референдума объединяться и «не плодить вопросы, как под копирку». Всего зарегистрировано 58 групп. Памфилова подчеркнула, что если активисты действительно хотят референдума, то «сейчас еще есть шанс», нужно объединиться вокруг одного вопроса. «Если вы договариваетесь между собой, у вас еще есть время перерегистрировать под один вопрос», — прзивала Памфилова активистов.

О том, что происходит вокруг процесса организации сбора подписей под идею референдума - можно почтитать, например, по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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