Путину снова задали вопрос о будущем. Он опять не ответил, но... сказал, что точно себя царем не считает

Президент РФ Владимир Путин считает преждевременным вопрос о своем статусе после 2024 года. Кроме того, он заявил о том, что не считает себя царем.

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«Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа», — отметил Путин на вопрос журналиста о видении будущего в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин согласился, что «элиты могут нервничать» из-за неопределенности в вопросе о власти.

Так или иначе, но вопрос о том, что же ждет Россию после 2024 года, действительно не перестает волновать людей. Многие считают, что поправки в Конституцию вносятся именно для того, чтобы Владимир Владимирович остался в роли лидера страны. И вот наши заголовки об этом.

Кроме того, глава государства не согласился с утверждением, что он царь. Именно им Владимира Путина окрестили многие жители России, когда узнали о том, что президент не собирается уходить из политической жизни страны.

«Это не соответствует действительности, — ответил он на вопрос, как относится к тому, что его называют царем. — Я же работаю каждый день, я не царствую».

«Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: „Вот прикажу, и там кое-что сделают“, а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — отметил Путин.

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующими основному закону страны поправки к Конституции, которые одобрили Госдума и Совфед и поддержали законодательными собраниями всех регионов РФ. Закон вступит в силу только в случае его одобрения на общероссийском голосовании, которое назначено на 22 апреля.

По инф. rosbalt.ru

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