Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию. Голосование пройдет 22 апреля, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

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На общероссийское голосование будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

10 марта во время второго чтения законопроекта о внесении изменений в Конституцию России депутат Государственной думы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки и убрать из Конституции ограничения по их числу. Это позволит Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства после окончания своих полномочий в 2024 году.

Тогда же Путин одобрил эту инициативу и согласился обнулить свой президентский срок, если поправку поддержит Конституционный суд РФ. Согласно нынешней редакции Конституции, он больше не может предлагать свою кандидатуру на пост президента. Предложение убрать ограничение по количеству сроков для последующих президентов Путин не одобрил.

11 марта Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в третьем, окончательном, чтении. В этот же день поправки принял Совет Федерации.

Напомним заголовки о поправках в Конституцию на нашем сайте:

Вечером 10 марта в Москве и Санкт-Петербурге прошли одиночные пикеты несогласных с обнулением президентских сроков Владимира Путина. Либертарианская партия и «Открытая Россия» подали в мэрию Москвы заявки о проведении митингов. В «Открытой России» заявили, что «переписывание Конституции России в интересах правящей верхушки» недопустимо и «речь фактически идет об узурпации власти Владимиром Путиным». Заявки на проведение митинга также подали и представители оппозиции в Санкт-Петербурге. 11 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о поправках в Конституцию. В тот же день законопроект о поправках в Конституцию поддержал Совет Федерации. 12 марта более двух третей регионов России выступили с поддержкой поправок в Конституцию. Согласно 136 статье основного закона РФ, поддержка как минимум двух третей региона является необходимым условием для внесения поправок в Конституцию. 16 марта Конституционный суд России пришел к выводу, что поправки в Конституцию законны, в том числе обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. «Медуза» отмечала, что до этого Конституционный суд в экстренном режиме рассматривал только вопрос присоединения полуострова Крым к России.

Polit.ru

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