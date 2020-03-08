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Путин: президентство — не работа, а судьба
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин заверил, что не хочет использовать какие-либо «схемы», чтобы остаться у власти. Об этом он заявил на встрече с общественностью в «городе невест» Иванове.

Путин: мое президентство - не работа, а судьба

По словам Путина, ему нравится его работа, но он не намерен ради этой работы «пойти на какую-то схему, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать».

На вопрос о смене формы правления в стране он ответил, что отказ от сильной президентской власти негативно отразится на России, особенно с учетом отсутствия устойчивых политических партий. «Все будет плохо», — предрек Путин. В пример он привел Европу, где, несмотря даже на наличие политических партий, начались сбои в парламентской системе. «А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто губительно», — пояснил он.

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Также Путин считает, что его президентство — это не работа, а судьба. А сама «работа» заключается, в том числе, и в таком общении, как сегодня. «Разве можно от этого устать? Одно удовольствие», — сказал Путин. Он добавил, что дело также не в том, что он «устал и хочет уйти в сторону», по его словам, любой человек на его месте воспринимал бы должность президента России именно как «судьбу».

Путин подчеркнул, что бесконечно благодарен людям за доверие и поддержку. По его словам, без поддержки, особенно в начале 2000-х годов, «вообще работать невозможно».

По инф. rosbalt.ru

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