Путин: президентство — не работа, а судьба

Президент РФ Владимир Путин заверил, что не хочет использовать какие-либо «схемы», чтобы остаться у власти. Об этом он заявил на встрече с общественностью в «городе невест» Иванове.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По словам Путина, ему нравится его работа, но он не намерен ради этой работы «пойти на какую-то схему, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать».

На вопрос о смене формы правления в стране он ответил, что отказ от сильной президентской власти негативно отразится на России, особенно с учетом отсутствия устойчивых политических партий. «Все будет плохо», — предрек Путин. В пример он привел Европу, где, несмотря даже на наличие политических партий, начались сбои в парламентской системе. «А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто губительно», — пояснил он.

А вот что можно почитать по теме:

Также Путин считает, что его президентство — это не работа, а судьба. А сама «работа» заключается, в том числе, и в таком общении, как сегодня. «Разве можно от этого устать? Одно удовольствие», — сказал Путин. Он добавил, что дело также не в том, что он «устал и хочет уйти в сторону», по его словам, любой человек на его месте воспринимал бы должность президента России именно как «судьбу».

Путин подчеркнул, что бесконечно благодарен людям за доверие и поддержку. По его словам, без поддержки, особенно в начале 2000-х годов, «вообще работать невозможно».

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...