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Путин станет одним из самых «долгоиграющих» правителей России. Россия, ты рада?
|По инф. rosbalt.ru
|12 Марта 2020 г.
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Удивительно, но во время своего «исторического» выступления в Госдуме Владимир Путин совсем не выглядел победителем. Это был пожилой и несколько растерянный человек, без всякого блеска зачитывающий текст по бумажке.
Можно пересмотреть любую его пресс-конференцию и сравнить с тем, что было вчера. Когда Путин уверен в себе, он часа четыре без перерыва общается с людьми, почти не сбиваясь с ритма и не забывая нужных ему аргументов и фактов. А во время вчерашней речи возникало чувство, будто президент входит в новый, незнакомый ему мир — и плохо понимает, как этот мир его примет.
Не странно ли такое поведение? Ведь, получив возможность баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году, президент фактически продлил себе полномочия навсегда. Вряд ли можно сомневаться в том, что Конституционный суд даст добро на подобное обращение с Основным законом. И на следующих президентских выборах Путин так или иначе наверняка получит необходимое количество голосов. Если Леонид Ильич Брежнев легко собирал их, почти не приходя в сознание (это не попытка оскорбить генсека, а медицинский факт), то и за Владимира Владимировича Прежнего нужное число бюллетеней кинут.
Так что дальнейшее пребывание на троне Путин себе действительно обеспечил. С народом договорился, пока тот безмолвствовал.
Однако вскоре у президента начнутся серьезные проблемы. Причем вовсе не в отношениях с рядовыми россиянами, которые постепенно теряют интерес к вождю и переключаются на бытовые вопросы, понимая, что при Путине их жизнь улучшаться уже не будет. Конфликты станут возникать во властных кругах, для которых президент отнюдь не является незаменимым.
Но сегодня никаких положительных результатов его работы нет, а за власть Путин держится мертвой хваткой. Подобное поведение может вызвать в народе лишь апатию, сопоставимую с той, что была в брежневские времена, когда формальные итоги выборов были для «нашего дорогого Леонида Ильича» идеальными, но при этом общество не испытывало никакой любви к власти.
Сложностью нынешней путинской ситуации, в отличие от былой брежневской, может стать внезапное падение уровня жизни. В советской автаркической экономике резкого ухудшения быть не могло. А сейчас, в условиях сильной зависимости России от цен на нефть и конъюнктуры мирового рынка, резкие провалы не исключены. Поэтому политическая апатия временами может сочетаться с бурным недовольством.
Почему комментаторы так долго обсуждали различные альтернативные варианты (не столь примитивные, как нынешний) удержания Путиным власти? Почему так беспокоился перед Новым годом Александр Лукашенко из-за возможного присоединения Белоруссии к России? Потому что главной задачей Путина было не придумать какие-то формальные основания для своего пожизненного правления, а найти способ остаться легитимным неформально. Иными словами, провернуть нечто такое, что могло бы еще долго примирять усталых и недовольных людей с «вечным вождем». Увы, ничего умного ни самому президенту, ни его администрации в голову не пришло.
На практике это означает, что в будущем Путин рискует стать заложником своих силовиков. Как известно, сидеть на штыках можно, но это весьма неудобно. Впервые в жизни Путин влезает в ситуацию, при которой ему ничего не остается, кроме «штыков». То есть кроме силового подавления возможного недовольства.
Скорее всего, реальная потребность в масштабном применении грубой силы возникнет не завтра, а лишь после 2024 года, когда все 140 млн российских граждан поймут, что произошло. А может, давить широкие массы вообще не придется — при Брежневе ведь как-то обошлось.
Проблема для Путина состоит в том, что массам будет плевать на бывшего главного харизматика страны. А это значит, что персоналистский режим превратится в своеобразную «хунту», т. е. коллективное правление группы обладающих силой людей. Путин не будет единолично принимать ключевые решения, а многие вопросы с годами начнут решаться вообще без него.
Сегодня трудно поверить в возможное бессилие бессменного российского лидера. Но в 2024-м ему будет уже 72. И в какой-то момент Путин неизбежно достигнет того состояния, при котором ему, как Брежневу, Андропову или Черненко, придется править страной из больничной палаты. Совсем не обязательно физическая слабость правителя должна привести к неприятным для него политическим последствиям. Вся вышеперечисленная троица спокойно скончалась в своих постелях, не расставаясь с властью. Наверное, нынешний глава государства рассчитывает именно на это.
Но в российской истории было немало случаев, когда силовики (или шире — правящая группа) решали резко изменить правила игры. Если вдруг «хунте» в сложной ситуации понадобится найти виновного во всех бедах человека, проще всего будет снять ответственность с себя и возложить ее на Путина.
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