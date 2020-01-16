Кем будет Владимир Путин после 2024-го? Да кем захочет, тем и будет

Послание президента Федеральному собранию дало старт транзиту власти (под этим понятием подразумевается передача руководства страной после 2024 года, в этом ряду рассматривается произошедшая смена премьер-министра - прим. МГ). Кем станет Владимир Путин, когда покинет пост президента? Снова премьером? Главой Госсовета? Лидером нации или кем-то еще? Своими соображениями на эту тему с корреспонденткой «Полит.ру» Аней Гольдман поделились политологи Дмитрий Орешкин и Глеб Павловский.

Дмитрий Орешкин, политолог:

Владимир Путин хочет быть властелином одной пятой части мира: в конце послания он призвал пять ядерных держав — постоянных членов Совета безопасности ООН «выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете» — ни больше ни меньше. Таким образом он довольно откровенно заявил о необходимости разделения сфер влияния.

Во времена СССР, откуда родом Владимир Путин, мир делили пополам — на Восток и Запад, сейчас конфигурация более сложная, и Путин хочет быть хозяином одной из сфер влияния — той, которая называется Россией.

Из послания также довольно четко следует, что очередная передача власти от Владимира Путина к Владимиру Путину снова состоится через пост премьер-министра. Президент предложил ряд конституционных новелл, которые расширяют полномочия премьера и повышают его статус. Теперь премьер будет назначать всех министров и будет освобожден от конституционной обязанности согласовывать кандидатуры с президентом. Президента в новой редакции Конституции не собираются наделять никакими новыми полномочиями.

Отсюда я делаю вывод, что Владимир Путин вновь думает о посте премьера и хочет заранее сделать эту позицию более мощной. Если учитывать большой политический опыт и стилистику Путина, у меня не остается ни малейших сомнений в том, что новые конституционные нормы он развернет и использует таким образом, чтобы максимально усилить собственные премьерские полномочия и максимально ослабить полномочия любого президента — будь то Медведев, Зайцев, Волков, Лисицын или любой другой Зверев. В таком случае Путину-премьеру не придется сталкиваться с какими-то лишними неприятностями при смене одного президента на другого в следующем выборном цикле.

Глеб Павловский, политолог:

В своем выступлении Путин не дал никаких указаний на то, какую должность он займет, когда покинет пост президента страны. Он никак конкретно не обозначил, кем он видит себя после 2024 года. Возможно ли, что он возглавит Госсовет? Да, в принципе, это не исключено.

Госсовет был придуман во второй половине 1990-х годов для Бориса Николаевича Ельцина, а в 2000-х годах Госсовет — за неимением других разработок — тиснули в качестве отступной губернаторам, которых лишили реальной власти в Совете Федерации. Однако не стоит обольщаться и думать, что можно создавать новые институты власти простым указом.

Госсовет — это разновидность Общественной палаты, то есть государственная институция без государственных полномочий. Его, конечно, можно какими-то полномочиями наделить, но это не создаст нового института власти и никак реально не разгрузит нынешнюю непомерную президентскую власть. Это только сделает систему управления более запутанной.

В пакетных решениях Путина — вроде нынешних предложений о внесении поправок в Конституцию — всегда есть то, что пиарщики называют «красным рюкзачком». Эти пункты привлекают внимание общественности, все их бурно обсуждают, а потом их можно тихо и безболезненно убрать. По сути, предложения внести изменения в Конституцию, которую и так никто не исполняет, это просто набивочный медиаматериал.

В последнее время россияне оживились и стали предлагать новые темы для общественной дискуссии, а теперь все будут обсуждать тему, спущенную из Кремля, — мнимую реформу Конституции. Это надолго обеспечит должный накал страстей — особенно в верховном истеблишменте. Все будут гадать, зачем это нужно, а власть таким нехитрым образом на некоторое время вернет себе лидерство в определении повестки.

Polit.ru

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