Представляете себе Путина в 2036? Предлагаем посмотреть

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Sobesednik.ru представил внешность 84-летнего президента Владимира Путина с помощью программы FaceApp уже сейчас. Зачем? Дело в том, что мало кто верит, что Конституционный суд завернет поправку и отправит Владимира Путина в 2024 году на заслуженный отдых.
После того, как Госдума и Совфед с космической скоростью одобрили предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, многие россияне всерьез обеспокоились тем, что Владимир Путин останется у власти еще надолго.
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Народ, конечно, попросит гаранта и дальше обеспечивать «стабильность» в диапазоне 30-80 рублей за доллар – и верховный главнокомандующий, разумеется, не бросит страну. И всех своих он тоже не бросит. Не надо быть ни Вангой, ни Стругацким, чтобы предвидеть: и в 2024-м, и в 2030-м Владимир Путин имеет все шансы победить на выборах с рекордными цифрами поддержки.
- Напомним, что конституционные изменения были анонсированы президентом 15 января. Среди возможных поправок – расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. Голосование по поправкам в основной закон пройдет 22 апреля.
По инф. sobesednik.ru
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