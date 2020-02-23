Поправки в Конституцию: пенсии обещают индексировать не реже раза в году

Рабочая группа по изменению Конституции внесёт поправку к Основному закону об индексации пенсий и соцпособий не реже одного раза в год, заявил сопредседатель группы, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе общения со студентами МГИМО.

«Сейчас обсуждается вопрос — и президент с этим согласился — о периодичности индексации пенсий не реже одного раза в год», — заявил депутат.

Крашенинников напомнил, что в первоначальной редакции законопроекта об изменении Конституции была норма о постоянной индексации пенсий и пособий. Ко второму чтению документа будет предусмотрена поправка, что индексация должна происходить не реже одного раза в год, отметил парламентарий. По его словам, это, «наверное, социальные гарантии лучше защищает».

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы поддержал предложения по изменениям в Конституцию, предусматривающие индексацию пенсий и зарплат не реже одного раза в год, развитие науки и IT, защиту окружающей среды и так далее.

Президентской законопроект о поправках в Основной закон был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Совет Думы принял решение продлить до 2 марта срок предоставления поправок к проекту. Во втором чтении он может быть принят 10 марта.

Напомним, развернувшийся процесс обсуждения и принятия поправок (которые почему-то все чаще называют "поправкой", хотя там выдвинуты инициативы из самых разных сфер) - идет очень ярко и не без бурных споров. Конечно, такие вещи как индексация пенсий и соцпособий мало у кого способны вызвать возражения! Но критики начавшегося пересмотра Конституции встревожены другим: в одном "пакете" с благими социальными инициативами - обществу предлагают принять идеи очень неоднозначные: введение в систему власти Госсовета (с неопределенными пока полномочиями), снижение значимости и зависимости от избирателя муниципальных органов, больший контроль исполнительной власти - над судебной властью и так далее. Надо полагать, что большинство населения этот "комплексный обед" проглотит (кстати, процедура всеобщего голосования еще только прорабатывается) - но вряд ли одобрение окажется абсолютным. Власти затеяли очень непростой процесс, вызывающих к жизни массу вопросов:

По инф. pnp.ru

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