Поправки в Конституцию: неужели вся жизнь в стране зависит от неё?!

Судя по энтузиазму переписывающих Основной закон, новый документ сможет заменить все российское законодательство.

Я честно изучила стенограмму обсуждения поправок в Основной закон на сайте президента. Именно на этой встрече с Путиным прыгунья Исинбаева призналась, что впервые прочитала Конституцию только сейчас. Оказалось, это «очень важная книга», и теперь спортсменка настоятельно рекомендует вручать «томик» всем россиянам при получении паспорта.

Правда, пока Конституция на томик не тянет. Но если поправки и дальше будут идти таким же бурным потоком (срок их подачи продлен до 2 марта), то хватит на целое собрание сочинений. Практически каждый из облеченных доверием граждан, вошедших в рабочую группу по переписыванию Конституции, придумал, что в нее добавить. И еще далеко не все желающие высказались.

Актер Машков предлагает закрепить в документе запрет на отчуждение территорий России. Вдруг после Путина кто-то захочет отобрать Курилы, Крым или Калининград. «Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно».

Сенатор Пушков просит зафиксировать в преамбуле Основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне. По мысли политика, поляки прочитают это в «томике» и сразу прекратят свои гнусные инсинуации.

Писатель Прилепин призывает упомянуть, что Россия является ядерной державой. А то «мало ли какие люди придут с пацифистскими наклонностями и вдруг захотят резко разоружиться, мы никогда от этого не застрахованы».

Депутат Хованская настаивает на необходимости внести в Основной закон норму о ежегодной индексации пенсий, учитывая при этом размер инфляции.

Депутат Баталина — «напрямую прописать, что семья — это союз мужчины и женщины».

Ученый Хабриева — отметить приоритет научно-технологического развития.

Врач Рошаль — зафиксировать жесткую вертикаль управления здравоохранением.

Паралимпиец Сергей Бурлаков — дополнить документ пунктом об ответственном отношении к животным. Попутно спортсмен сообщил, что является заводчиком английских мастифов и мечтает щенка из следующего помета отдать президенту. «Королям дарили такие подарки», — тонко намекнул он.

Тут я чтение стенограммы досрочно прекратила. Не хочу никого обидеть — среди присутствовавших на встрече были достойные люди, а среди поправок встречались и вполне резонные. Но причем здесь Конституция? Такое впечатление, что все остальные российские законы поглотила пучина, и теперь что-то сделать в стране можно только с помощью этого документа. Кто не успеет с поправками — все, пиши пропало. И Крым отдадут, и больницы закроют, и про победу в войне забудут, и пенсии не проиндексируют, и представители ЛГБТ возьмут ЗАГСы штурмом...

Актер Машков волнуется, как бы некоторые территории после Путина не стали разменной монетой. Но если нынешний президент решил основательно переписать Конституцию, то что мешает следующему главе государства сделать это еще раз, вписав туда совсем другие нормы? Наивно ратовать за «железобетонность» Основного закона, стремглав перелопачивая его по мановению руки начальника и легализуя общенародным голосованием за весь пакет поправок целиком.

С таким же успехом можно провести плебисцит по поправкам в устав детсада. Представьте: cобрали дошколят в актовом зале и предложили разработать новые правила для работы учреждения, потому что жизнь идет вперед и надо соответствовать духу времени.

Что будет дальше? Примерно то же, что происходило на встрече в Ново-Огарево — с поправкой на возраст и жизненный опыт.

Один предложит вписать в детсадовский устав, чтобы манной каши по утрам не давали, она с комочками. Второй — чтобы желающие могли не спать после обеда. Третья — чтобы мальчики не били девочек по голове и не отнимали игрушки. Четвертый, самый отважный, — что взрослые не имеют права лупить детей полотенцами и всем остальным, что подвернется под руку.

Обязательно найдется пара-тройка желающих подлизаться к воспиталке: дескать, ей лупить можно, и вообще пусть у нее будут неограниченные полномочия — иначе в саду начнется майдан.

При этом дети отлично понимают, что они еще маленькие, никто к ним серьезно не относится и главные вопросы все равно решат без них. И манная каша вкуснее не станет, и игрушки отнимут, если они приглянутся мальчикам из солидных семей. Но ведь игру предложила воспитательница — как ей откажешь. Приходится имитировать энтузиазм.

Отвлекаясь от метафоры, подобный игровой подход к основополагающему закону страны не только потешен, но и окончательно его обесценивает. Граждане Конституцию и так внимательно не читали, а власти — особо не соблюдали, но к ней хотя бы можно было апеллировать. А над нынешним творчеством уровня детсадовцев можно только смеяться.

Что граждане и делают. Больше всего поправок в Конституцию сегодня можно почерпнуть на порталах анекдотов. Кроме ироничного предложения добавить в Основной закон тертого яблочка, есть и весьма жизненные. Например, внести в него понятные инструкции по сборке мебели, зафиксировать классический рецепт салата «Оливье» и закрепить на века, что в «Пятерочке» должны работать не менее двух кассиров.

За последнюю и я бы проголосовала.

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По инф. rosbalt.ru

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