Поправки в Конституцию: у властей явно что-то не клеится

Президент РФ Владимир Путин считает, что второе чтение в Госдуме законопроекта о поправках в Конституцию можно «немножко отложить». Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений Основного закона. А ведь предстоит еще всенародное голосование по этим поправкам, о судьбоносности которых было совсем недавно заявлено... Что-то пошло не так?
«Нас же ничего не лимитирует. Мы никуда не спешим», — отметил Путин. По его словам, второе чтение можно отложить, чтобы рассмотреть все поступившие предложения. Однако чересчур затягивать с этим не стоит, чтобы процесс не превратился в «перманентный и непрекращающийся», считает Путин.
Напомним, что президент предложил внести ряд изменений в Конституцию в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он сформировал рабочую группу для подготовки этих поправок в составе 75 человек. 20 января президент внес законопроект с уже названными им поправками в Госдуму, и 23 января депутаты приняли его единогласно в первом чтении.
Напомним, ранее Совет Думы до 14 февраля продлил срок подачи предложений в законопроект об изменении Конституции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен и после 14 февраля.
Создается впечатление, что власти сами несколько запутались - и в смысле поправок (которые продолжают поступать, и весьма неоднозначные - а процесс-то запущен!), и в механизме их принятия. И, возможно, взять "тайм-аут" - к лучшему, чем вносить в Основной закон сырые идеи, да еще и у народа в голове путаницу создавать. А народ и так уже изрядно смущен противоречивой информацией вокруг президентских идей:
C другой стороны, Владимир Владимирович согласен с идеей сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным. Об этом он тоже заявил на встрече с рабочей группой "по Конституции", отметил, что всероссийское голосование должен проводить ЦИК РФ.
Напомним, ранее РБК со ссылкой на свои источники в Кремле сообщало, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля — это среда, и этот день объявят выходным. Это решение связано со стремлением властей повысить явку людей на участки.
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Кстати, об уровне "конституционного процесса", затеянного Кремлем, красноречиво говорит вот такая новость:
- Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на заседании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию призналась, что только недавно прочитала Основной закон страны. Точнее, она ознакомилась с Конституцией после введения в состав рабочей группы. Своими впечатлениями от прочитанного она поделилась с президентом России, назвав Конституцию «важной книгой».
«Владимир Владимирович! Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости. Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», — сказала бывшая спортсменка Путину.
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В середине января президент РФ создал рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек, в том числе сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, кинорежиссер Карен Шахназаров, худрук театра «Et Cetera» Александр Калягин, актер Владимир Машков, писатель Захар Прилепин, бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина и другие. Все это хорошие и даже замечательные люди - но явно не великие специалисты по государственному строительству...
Президент РФ Владимир Путин считает, что второе чтение в Госдуме законопроекта о поправках в Конституцию можно «немножко отложить». Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений Основного закона. А ведь предстоит еще всенародное голосование по этим поправкам, о судьбоносности которых было совсем недавно заявлено... Что-то пошло не так?
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