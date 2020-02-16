А вы Конституцию России читали? В Кремле полагают, что нет — и вам и не надо…

В Кремле не считают проблемой тот факт, что некоторые из членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию до этого не читали Основной закон. «Отнюдь», — так ответил на этот вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ранее ситуацию уже пояснял и президент Владимир Путин. «Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно», — сказал Песков. Он добавил: главное для граждан, чтобы были гарантированы их основополагающие права.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Елена Исимбаева призналась, что не читала Конституцию до ее включения в рабочую группу по подготовке поправок. Признание спортсменки вызвало саркастическую реакцию в соцсетях.

Песков считает, что даже если Исимбаева ранее и не читала Конституцию, она «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта». А в рабгруппу наряду с Исимбаевой входят представители культуры и других сфер, и их тоже нельзя назвать экспертами в правовых вопросах. «Но каждый по своему направлению высказывает предложения, которые определенно заслуживают внимания», — сказал Песков. И заключил, что в рабгруппе есть также специалисты-правоведы, задачей которых и является введение в юридические рамки поступающих предложений.

То есть, получается следующее: власть признает, что граждане плохо знают Основной закон страны, в которой живут. И это правда! Иначе граждане явно не допускали бы повсеместного нарушения их прав и свобод. А еще - в стране активно развивалась бы экономика, ведь бизнес комфортно чувствует себя там, где соблюдаются законы... Все это грустно, но с Песковым нельзя не согласиться.

Но, одновременно, представитель Кремля - считает это положение дел нормальным и естественным. Конституцию, мол, читать не обязательно - был бы человек хороший. Но просто "хороший человек" и "ответственный гражданин, уважающий свои права и права окружающих" - это огромная разница. И как раз люди, знающие Основной закон - и являются сегодня главными возмутителями спокойствия (например, молодежь, с которой у власти все больше и больше растет опасный разрыв в миропонимании).

И вот с этим утверждением Дмитрия Пескова, считающим "не обязательным" знание Конституции обычными гражданами - ну никак нельзя согласиться.

А вообще, напомним, предложенные президентом Путиным поправки и затеянный процесс обсуждения их - получается довольно любопытным, народный интерес к Основному закону явно пробудился:

По инф. rosbalt.ru

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