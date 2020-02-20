В Конституцию настойчиво продвигают веру, память и семью. Еще бы здравый смысл не забыть…

Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в главный закон страны Андрей Клишас.
Он уточнил, что такой шаг нужен, если преамбулу Конституции изменить нельзя.
Ранее, напомним, глава государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Депутаты поддержали его в первом чтении. Между тем в Госдуму уже поступило более 220 поправок к принятому 23 января в первом чтении законопроекту. Так, ранее в рабочую группу было внесено предложение прописать в Конституции неприкосновенность экс-президентов РФ.
Еще из новостей о "конституционном процессе": комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским, ранее предложивших в основном документе страны заменить слово «президент» на «верховный правитель». Парламентарии предлагали в ст. 80 Конституции РФ и далее по всему тексту слова «Президент Российской Федерации» заменить словами «Верховный Правитель».
Кроме того, комитет Госдумы отклонил поправку о введении должности вице-президента и полномочии главы государства назначать и освобождать его от должности.
Таким образом, мы наблюдаем процесс насыщения текста Основного закона словами, красиво звучащими, и идеями, эмоционально привлекательными для части публики - но которые не имеют никакого отношения к собственно задаче Конституции: регулировать основные права и обязанности государства и граждан, внятно описывать систему формирования власти. Сегодня мы не знаем, скажем, попадет ли в итоговый текст упоминание Бога (а такая идея обсуждается) - но, допустим, попадет. И что? История знает немало примеров, когда чудовищные злодеяния совершались сильными мира сего с именем божьим на устах... То же самое касается и "традиционной семьи" (как будто бы государственным документом можно запретить людям создавать семьи нетрадиционные), исторической памяти (никто не может претендовать на абсолютную истину в таких вопросах, как сложная история Отчизны) и так далее... И все эти высокие слова - только запутывают в мозгах обывателя главное: России нужен документ, четко регламентирующий обязательства властей перед своим народом.
Московская пенсионерка обратилась в полицию в связи с ограблением ее на 180 тысяч рублей. В такую сумму неизвестный оценил свою услугу по развитию аккаунта женщины в Instagram. (Пожилые люди очень доверчивы, вот и попадаются на удочку мошенников. Будьте бдительны, пожалуйста, перед тем, как доверять кому-то свои деньги. - прим. МГ.)
Положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут включить не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в главный закон страны Андрей Клишас.
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