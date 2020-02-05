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Путин убеждает, что поправки в Конституцию — не ради его вечной власти. Поверим?
По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2020 г.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в главный документ страны были сделаны не для продления его полномочий. Как сообщает «Интерфакс», глава государства пояснил, что предложил внести поправки в Конституцию, увидев, что «некоторые вещи не работают так, как должны». «Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — подчеркнул он. Уж не знаем, насколько эта реплика способна успокоить вспыхнувшие страсти...

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в главный документ страны были сделаны не для продления его полномочий.

Путин добавил, что всенародное голосование по поправкам, по сути, будет плебисцитом, волеизъявлением граждан (напомним, на сегодня власти вообще не определились - как такое голосование будет устроено?). Однако он выразил сомнения в необходимости продлевать полномочия действующего президента таким образом.

«Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — пояснил Путин.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром», почти половина россиян считают, что предложенные Владимиром Путиным изменения Конституции нужны ему для расширения собственных полномочий и сохранения власти и после 2024 года. Такого мнения придерживаются 47% опрошенных. Еще столько же заявили, что поправки в Основной закон преследуют цель усовершенствовать систему управления государством в интересах большинства.

  • Напомним, что подозрения в "манипулировании Конституцией" со стороны оппозиции, многих экспертов и, как видим, почти половины граждан  - сводятся к следующему: да, Владимир Владимирович не собирается оставаться после 2024 года президентом. Но, внося поправки в Конституцию, власть усиливает в непонятную пока сторону роль Госсовета - и, вполне вероятно, пост его руководителя окажется гораздо весомей, чем президентский. То есть - достаточно будет пересесть из кресла в кресло... А вовсе не продлять полномочия нынешние (о чем, собственно, он и открестился нынче).

Ранее, добавим, глава государства заявил, что предложенные им изменения Основного закона «продиктованы просто жизнью».

  • Напомним, что президент РФ Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в послании Федеральному собранию. В частности, он указал, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства.
  • Кроме того, кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
  • Позднее президент указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума.

За все эти поправки гражданам, по-видимому, будет предложено проголосовать "в одном пакете" - несмотря на то, что между собой эти пункты логически никак не связаны.

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По инф. rosbalt.ru

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