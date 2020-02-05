Путин убеждает, что поправки в Конституцию — не ради его вечной власти. Поверим?

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в главный документ страны были сделаны не для продления его полномочий. Как сообщает «Интерфакс», глава государства пояснил, что предложил внести поправки в Конституцию, увидев, что «некоторые вещи не работают так, как должны». «Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — подчеркнул он. Уж не знаем, насколько эта реплика способна успокоить вспыхнувшие страсти...

Путин добавил, что всенародное голосование по поправкам, по сути, будет плебисцитом, волеизъявлением граждан (напомним, на сегодня власти вообще не определились - как такое голосование будет устроено?). Однако он выразил сомнения в необходимости продлевать полномочия действующего президента таким образом.

«Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — пояснил Путин.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром», почти половина россиян считают, что предложенные Владимиром Путиным изменения Конституции нужны ему для расширения собственных полномочий и сохранения власти и после 2024 года. Такого мнения придерживаются 47% опрошенных. Еще столько же заявили, что поправки в Основной закон преследуют цель усовершенствовать систему управления государством в интересах большинства.

Напомним, что подозрения в "манипулировании Конституцией" со стороны оппозиции, многих экспертов и, как видим, почти половины граждан - сводятся к следующему: да, Владимир Владимирович не собирается оставаться после 2024 года президентом. Но, внося поправки в Конституцию, власть усиливает в непонятную пока сторону роль Госсовета - и, вполне вероятно, пост его руководителя окажется гораздо весомей, чем президентский. То есть - достаточно будет пересесть из кресла в кресло... А вовсе не продлять полномочия нынешние (о чем, собственно, он и открестился нынче).

Ранее, добавим, глава государства заявил, что предложенные им изменения Основного закона «продиктованы просто жизнью».

Напомним, что президент РФ Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в послании Федеральному собранию. В частности, он указал, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства.

Кроме того, кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.

Позднее президент указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума.

За все эти поправки гражданам, по-видимому, будет предложено проголосовать "в одном пакете" - несмотря на то, что между собой эти пункты логически никак не связаны.

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По инф. rosbalt.ru

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