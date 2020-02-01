На полном серьезе: православие предлагают внести в Конституцию как государственную религию!

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ на неделе рассматривала более сотни изменений и дополнений к президентскому законопроекту. Напомним, в верхушке страны - идет большое оживление на счет "как бы засветиться поярче в процессе", в рядах оппозиции - царит возмущение, а простые люди думают, как бы вытрясти из Москвы побольше земных благ (например, гарантии индексации пенсий работающим пенсионерам)...

Все ударились кто во что горазд!

Как пишет «Коммерсант», среди прочего предложено прописать в преамбуле к Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй Мировой войне, утвердить православие как основную религию РФ. Также предложено закрепить в Основном законе конституционно-правовую ответственность президента за нарушение Конституции, присяги и за иные правонарушения. Также предложено прописать в Конституции полномочия администрации президента (АП). Сейчас сказано лишь, что АП формирует глава государства. Предложена также поправка, согласно которой основной язык России — русский.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ. Так, он заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

Позднее он указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума. Для разработки поправок в Конституцию создана специальная рабочая группа.

Напомним также, что на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию РФ, инициированные президентом. Поправки вносятся в положения двадцати двух статей глав 3-8 Конституции, после чего их планируется вынести на общественное голосование (не референдум). В ЦИК РФ заявили, что оснований для проведения референдума по поправкам в Конституцию нет и что будет выбран другой формат голосования.

Дело ясное, что дело темное:

С нами Бог?

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции «проявляет абсолютнейший непрофессионализм», когда высказывает определенные предложения. Таким мнением с «Росбалтом» поделился доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор. Критику эксперта вызвало, например, предложение закрепить результаты Второй мировой войны в Основном законе.

«Это настолько не дело Конституции. Она закрепляет государственное, политическое устройство, не более того. Это вообще маразм», — рассказал собеседник.

Высказался Конфисахор и о предложении объявить православие официальной религией в стране. «Это тоже, как минимум, странно, потому что у нас многоконфессиональное государство. Никакая из религий не имеет какого-либо, формально хотя бы, преимущества перед другими», — объяснил эксперт. По его мнению, закрепление поправки приведет к делению людей: православных фактически отнесут к людям высшего сорта, а другие религии дискредитируют.

Закрепление же русского языка в качества основного избыточно, потому что не имеет смысла лишний раз подчеркивать очевидный факт, считает эксперт. Он добавил, что конституционно-правовая ответственность президента также не нуждается в закреплении в Основном законе, где и без того прописаны права и обязанности главы государства.

«Эти предложения, которые поступили от группы, показывают их полный, абсолютнейший непрофессионализм, просто махровый дилентатизм», — подытожил Конфисахор.

Инициативы по поправкам эксперт сравнил с уходящим поездом. «Если следить по хронологии, была создана рабочая группа непонятно из кого, но практически президент чуть ли не на следующий день, без учета мнения, внес свои предложения в Госдуму, которые были приняты в первом чтении, — отметил Конфисахор. — И понятно, что они теперь пытаются запрыгнуть в поезд, который давно уже ушел, и предложить что-то свое, и тем более такое оригинальное, до чего ни президент, ни Дума вообще бы не додумались».

Напомним, ранее СМИ рассказали о подробностях заседания 27 января, которое провела рабочая группа по поправкам в Конституцию. В частности, были озвучены предложения о закреплении статуса России как державы-победительницы во Второй мировой войне, а также об утверждении православия в качестве основной религии России.

По инф. rosbalt.ru

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