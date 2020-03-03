Эксперт: Уйдет Путин, не уйдет, но ощущение перезагрузки колоссально

Публицист Леонид Радзиховский рассказал о начавшихся изменениях в политическом поле страны.

– Ходят слухи, что Владимир Путин намерен возглавить списки «Единой России» на выборах. Что вы думаете об этом?

– Сейчас происходит страшное оживление на партийно-предвыборном поле. До выборов в Думу формально еще больше года, но оживление такое, словно осталось несколько месяцев. У всех на слуху и Шнур, и Прилепин, да и недавнее шествие по поводу Немцова – тоже не просто так и тоже может иметь какие-то выборные перспективы. То есть все, кто могут, хотят в этом рынке участвовать. Ну и наконец главная новость – что якобы Путин лично возглавит список «Единой России». Так это или не так – гадать бесполезно, но это говорит о степени размаха всей кампании, о том, какие на нее делаются ставки в Администрации. Ну и все политики страшно оживились.

Так или иначе идет капитальная перезагрузка политической системы, какой не было с момента прихода Путина к власти. Уйдет Путин, не уйдет – в любом случае ощущение перезагрузки политической системы колоссально. То есть система, которая сложилась на сегодняшний день, она по общему ощущению в течение ближайшего времени, может даже на этих думских выборах, может сразу после них - будет капитально изменена. Отсюда страшное оживление на всех флангах.

– Еще говорят о том, что глава телеканала «Царьград», православный бизнесмен Константин Малофеев купил партию «Гражданская сила». На какой, по вашему мнению, электорат он рассчитывает?

– Биография Малофеева людям, которые интересуются политикой, известна. Он претендует объединить людей крайне правых взглядов. Их достаточно много – это раз. Второе – такие люди сейчас в каком-то смысле бесхозные, потому что к ЛДПР у них уже полное и тотальное отвращение, так как кроме клоунады там ничего нет, и они чувствуют себя обманутыми. В значительной степени они концентрировались вокруг другого проекта того же Малофеева – ДНР. Ну конечно ДНР это не личный проект Малофеева, но он принимал в нем самое активное участие. И сейчас эти люди в значительной степени или чувствуют себя обманутыми, или боятся оказаться обманутыми, что их сдадут, что ДНР сдадут. Они всегда подозрительны, а сейчас тем более - в связи с неопределенностью ситуации. Куда им податься – в ЛДПР даже смешно говорить, партия власти тоже не для них, хотя бы потому, что у партии власти главные лозунги будут совсем не политические, а чисто социальные. «Единой России» нужно собрать средний электорат, большинство электората, которому абсолютно не интересны ни политика, ни геополитика, ни международные заговоры. Все это среднего избирателя не интересует ни с какой стороны, его этим перекормили, у него это из ушей течет. Его интересуют пенсии, цены, ЖКХ, простые жизненные вещи. Но есть большое количество людей, которые в эту самую геополитику, борьбу с Западом и т.д. погружены достаточно глубоко. Вот этих людей и надеется собрать Малофеев под свои знамена. Возможно, что расчет небезосновательный.

– Можно ли назвать Малофеева самостоятельным политическим игроком, или за его спиной кто-то стоит?

– В какой степени он является самостоятельной фигурой – я думаю, гадать бесполезно. По его прежним действиям можно сказать следующее – он, конечно, очень плотно координировался и с Администрацией, и с другими организациями, но одновременно был игроком достаточно самостоятельным, отыгрывающим свои темы.

Малофеев системный человек, он координируется, но отстаивает свои цели. Я думаю, что на сегодняшний день у него на это шанс есть – умеренные националисты типа Прилепина оттолкнут широкую патриотическую массу именно своей умеренностью и явной ангажированностью от Администрации, а куда им деваться? Могут качнуться и к Малофееву.

– До сих пор главным «легальным» лидером крайне правой части российского политического спектра считался Владимир Жириновский. Что вы можете сказать о нем?

– Жириновский явился продуктом перестройки. Да, это кагэбэшный продукт, но опять-таки он самостоятельная фигура. Много писали о то, что он рожден в недрах 5-го управления КГБ, но давно выпорхнул из-под крыла. Такой фальшак, и всегда был фальшаком, у него ничего кроме фальшивого никогда не было, он как известно, и в сионистской организации состоял, где только не состоял. Фальшак, который изначально был фальшаком под мимикрией либерально-демократической. И все его лозунги были предельно либерально-демократическими. Затем, все-таки кагэбэшное происхождение сказывается, он быстро перестроился, учуяв ту поляну, которая была свободна, на крайне националистическое антисемитское, антизападное... На этой поляне колупалось огромное количество людей, но уж совсем бездарных. А он туда добавил лихость и бесшабашность одесского коммивояжера. Плюс сделал ставку на откровенный криминал, что было более чем востребовано в начале 90-х годов.

Вот вам три условия успеха – безграничное жлобство, жлобство как идея, все за бабки, все кругом сволочи, предатели, мерзавцы. Вместе со жлобством – крайние хвастовство и национализм, и одновременно – либерально-демократический лоск: свободный рынок, свободный, дикий капитализм, коммунисты сволочи, долой красных и совок.

– Можно ли сравнить электораты ЛДПР и Константина Малофеева? Насколько они совпадают или отличаются между собой?

По сути, это совершенно разная идеология, разный тип людей, разные организации. Для широкой бесшабашно-патриотической массы, для которых патриотизм – это просто «мы русские, сейчас в морду дам», конечно гораздо приемлемее ЛДПР у которой нет вообще никакой идеологии. А для тех, кто более эмоционально относиться к национализму и патриотизму ближе и органичней Малофеев.

Жириновский-то ниоткуда, он человек ветра: пришел, наболтал, украл-выпил-сел... Это очень близко миллионам людей, очень народная идеология. А для людей более убежденных, которые и в ДНР воевали, и считают себя идейными борцами, для них естественно гораздо ближе «Двуглавый орел», «Царьград» и так далее.

Проблема в том, что первых всегда больше. Вторые всегда убежденнее. Это такой сложный вопрос – что в политике важнее: широкая масса людей беззаботных и ни о чем особо не озабоченных, или малое количество людей убежденных. Это разные типы людей, разные идеологии.

Но надо добавить, что сегодня проект под названием Жириновский абсолютно стух, ни его демагогия, ни его анекдоты, истерики, все эти штуки уже на самом деле конечно никого не цепляют. Для молодёжи он вообще труп, над ним даже не смеются, а для среднего поколения – 30 лет на эстраде с одними и теми же репризами. От Жванецкого устали, что уж говорить о Жириновском.

Наверное, любая тема не имеет стопроцентно однозначных мнений. Полярные высказывания, одобрения, неодобрения бытуют порой одновременно. И тем интереснее узнать, что думают «по поводу...» эксперты. Политическая ситуация в России находится здесь не на последнем месте. Она будоражит и интересует, тревожит и раздражает, волнует и заставляет думать.

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