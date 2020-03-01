Поправки в Конституцию: прав ли народ в своем безразличии?

Не стоит думать, что поправки в Конституцию — это только про «укрепление власти Путина» и не касаются лично каждого из нас.

Завершается процесс обсуждения изменений в Конституцию, предложенных президентом в январе в ходе послания парламенту. До 2 марта профильный комитет Госдумы по госстроительству еще будет принимать поправки к соответствующему законопроекту, ранее одобренному депутатами в первом чтении. После чего его обещают вынести на второе чтение 10 марта, а в третьем, окончательном принять уже 11 марта.

Но общая конструкция будущих изменений в Конституцию в целом уже понятна, хотя она и не объясняет будущей политической конструкции власти, которая должна сформироваться после 2024 года. Может, и раньше, если все-таки объявят досрочные парламентские и президентские выборы (одно без другого смысла не имеет). Но сейчас не об этом.

Соцопросы показывают, что большинство граждан страны не интересуются и до сих пор не понимают за что конкретно им предлагают высказаться на предстоящем 22 апреля общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. И вообще, зачем все это надо?

Многие просто отвечают, что правку Конституции затеяли, чтобы Владимир Путин мог и дальше оставаться у власти, а я, мол, здесь ни причем. Или, как говорят в народе: «а что мы можем сделать»? Власти же пытаются заманить граждан на участки для голосования социальными поправками типа повышения МРОТ или фиксации в Конституции права на ежегодную индексацию пенсии. Но, думаю, очень скоро людям станет понятно, что это «пустышка», потому что права на индексацию пенсий хоть и закрепят, в том числе и работающим пенсионерам, но конкретные условия и правила будут прописаны в федеральных законах.

А это уже совсем другой расклад. И люди точно не обрадуются, когда поймут, что их опять хотят обмануть. Дураком же себя чувствовать никому не хочется, поэтому подумают, да и вообще не пойдут голосовать (если только не заставят).

Не случайно же, в Госдуме и ЦИК уже высказались за то, что никакой порог явки на предстоящем голосовании не нужен. Значит, даже если придут всего двадцать процентов — и нормально, участие засчитано. Хотя нагонят, конечно же, процентов пятьдесят минимум.

Не думаю, что народ потянется голосовать за новые статьи Конституции, в которых будут зафиксированы положения о детях как «важнейшем достоянии России», а брак определят как союз непременно между мужчиной и женщиной. И даже если там чего-то запишут про недопустимость фальсификации истории. Да, большинство граждан не чает души в своих детях, придерживается традиционных семейных ценностей (хотя это с какой стороны посмотреть) и готовы дать отпор любому иностранцу, если тот усомнится в победах наших дедов.

А кого интересуют положения о перераспределении полномочий между центрами власти, особенно с учетом того, что несмотря на декларации, в итоге укрепляется именно президентская власть? И мы так и не получили до сих пор юридических гарантий, исключающих возможность обнуления президентских сроков.

Даже патриотические нормы про национализацию элиты, приоритет российского законодательства над международным, запрет на «отчуждение земель» — даже это не зацепит обывателей. Люди не дураки, понимают, что и иностранное гражданство можно скрыть, и собственность за рубежом, и от того, что мы откажемся платить компенсации ЮКОСу суверенитета у России не прибавится, он измеряется другими вещами, и Курильские острова Японии, если захотят, отдадут и страшно представить, что еще. И поверьте, найдутся юридические обоснования, которые не противоречат Конституции.

Другими словами, граждане правы, когда говорят, что не хотят идти голосовать, потому что лично их это все не касается и жить им легче не станет. Но есть кое-что, что касается как минимум 80% граждан России, указавших в качестве своей этнической принадлежности русскую. В Конституции 1993 года, которую нам предлагается обновить, упоминания о русских в качестве государствообразующего народа нет. Хотя на этом уже давно настаивает не только, к примеру, мягконационалистическая ЛДПР, но и КПРФ, то есть коммунисты, непосредственные предшественники которых и то согласились вписать русских в Конституцию РСФСР 1978 года.

Умеренные русские националисты, которые инициировали поправки в Конституцию, касающиеся закрепления этнополитических прав русских в качестве государствообразующего народа России (в силу их численности и культурно-исторической роли) при соблюдении принципа равноправия всех коренных народов, справедливо замечают, что упоминания о титульных народах (татарах, башкирах, чеченцах и т. д.) есть в конституциях национальных республик в составе РФ. А русских нет нигде, потому что у них нет своей республики на территории России и, честно говоря, и не надо. Потому что для русских дом — это вся Россия от Калининграда до Курил.

Возможно, в Кремле не рассчитывали, что возникнут так называемые «русские поправки». Но, судя по тому, что затем в дискуссию втянулись такие личности, как, например, депутат Константин Затулин, власти явно пытались контролировать процесс.

В итоге от «русских поправок», а предлагалось сразу несколько разных версий, остались, даже не рожки и ножки, а еще хуже. Всем русским теперь, по сути, предложено переименоваться. И новое имя нам — «русскоязычный многонациональный народ». Такое определение напрямую следует из обновленной Конституции. Ее преамбулу решили сохранить и именно в ней фиксируется положение о «многонациональном народе» Российской Федерации без какого-либо упоминания этнического большинства. Изменения же внесут в статью 68.1, в которой речь идет о государственном языке. Вот как звучит поправка, одобренная накануне президентом на заседании соответствующей рабочей группы: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государственно-образующего народа в многонациональном союзе равноправных народов Российской Федерации».

Другими словами, русские так и остались народом, который почему-то нельзя называть. По сути же, русским предлагается согласиться на деанонимизацию. При этом стоит помнить, что Конституция — это документ прямого действия. И от того, как сформулированы ее положения, будет зависеть и их правоприменительная практика. Из предложенной же формулировки, согласно которой русский язык является языком государствообразующего народа, вовсе не следует факт существования русских как отдельного народа на территории России. А следует то, что представителем государствообразующего народа теперь можно на вполне законных основаниях считать любого, кто говорит на русском языке.

Если русские согласны с таким определением, то, конечно, можно дальше пить пиво на диване. Кому же не все равно, как минимум могут заявить свое твердое «Нет». Не думаю, что еще один такой шанс представится в ближайшие несколько лет.

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