Анатолий Вассерман: Россия — правопреемница СССР, а тот — правопреемник Российской Империи!

В Госдуме тут же заявили, что правопреемственность и политический режим путать нельзя. «Можно по-разному оценивать политический режим, но к правопреемству это не имеет отношения», — заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Михаил Емельянов. Ну а позиция Минюста тут однозначна: «Выдвинутая Российской Федерацией концепция государства-продолжателя, полностью принимающего на себя обязательства Союза Советских Социалистических Республик, была поддержана решением Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 г.».
— Я думаю, Россия может считаться правопреемницей СССР, — считает публицист Анатолий Вассерман. — Точно так же, как СССР мог считаться правопреемником Российской империи. Напомню, что СССР входил в число пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и получил там право вето. Если бы он этого права не имел, РФ тоже не имела бы этого права, как и многих других полезных прав. Что до «незаконно созданного» СССР, то любое государство, не считая бывших колоний, получивших самостоятельность по воле метрополии, возникло либо на пустом месте, либо на месте другого государства, нарушив тем самым его законы. Тот же переворот 7 ноября 1917 года был фактически контрпереворотом по отношению к перевороту 15 марта, который принято называть Февральской революцией. Именно тогда Временное правительство ухитрилось за несколько месяцев довести страну до развала. При нем о своем выходе [из состава страны] заявили несколько регионов. Собственно, после того, как они провозгласили республику, исчезли формальные основания для удержания в составе империи востока Польши и Финляндии.
Сейчас очень популярен термин «самопровозглашенная республика». И фактически таковыми являются все государства, не считая вышеупомянутых колоний. Если об этом знаю я, то странно, что этого не знает судья КС. А если он знает об этом и все равно делает такие заявления, значит, он занимается политической деятельностью, несовместимой со статусом судьи КС, — заключает Анатолий Вассерман.
В Кремле с позицией судьи Конституционного суда спорить отказались. «Существует практика публикации такого мнения [особого мнения — мнения члена коллегиального органа, не согласного полностью или частично с решением, принятым большинством — прим. ред.], мы оставляем это без комментариев, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей СССР».
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский опубликовал мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР как «незаконно созданного государства». Напомним, эту мысль он высказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий в СССР. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы (на самом деле, это очень тонкий юридический момент, о котором еще долго будут спорить правоведы!)
Начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района Ленобласти и его заместителя изобличили в получении взятки в размере около 4 млн рублей. (И вновь правоохранители попадаются на коррупционных преступлениях, причем чаще всего как раз они берут деньги за пресловутое покровительство бизнесменов. - прим. МГ.)
Пенсией известной российской балерины Анастасии Волочковой занимается адвокат. По ее словам, для установления выплат она намерена доказать, что являлась прима-балериной Большого театра до 2003 года, а не просто танцовщицей кордебалета.
В России наблюдается долговременная тенденция снижения числа зарегистрированных браков и увеличения разводов, считает научный руководитель Центра изучения проблем народонаселения экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Валерий Елизаров. Как заявил эксперт, оптимистические цифры от органов статистики не должны вводить в заблуждение.
Зеленый чай способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент. К такому выводу пришли ученые из Китая. Они проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологии.
Российский лидер Владимир Путин, пересыпая свою речь шутками и используя фразеологизмы и эмоционально окрашенные фразы, подбрасывает трудную задачу переводчикам. Об этом в телеэфире рассказали сами представители профессии.
Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.
В Петербурге в школе № 545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». (Ничего богохульного и нецензурного в этом стихотворении нет, тем более, это стихи классика, поэтому за что уволили педагога - непонятно... прим. МГ.)
Родители назвали его Виктором, он учился в Гнесинке по классу фортепиано, вёл подпольные курсы иврита и «вредоносного» иудаизма, в 1979 году эмигрировал в Израиль, воевал в Ливане, отсидел почти два года в тюрьме по делу об осквернении арабской могилы, написал несколько книг и тысячу статей на иврите, английском и русском. Вот такой он, израильский общественный деятель и публицист Авигдор Эскин.
Женщина, выбросившая собственного ребенка у станции московского метро "Парк Победы", объяснила свой поступок. Оказалось, что ее толкнуло на это безденежье. (Примечательно, что малыш у этой мамы-кукушки оказался абсолютно здоровым, и она так просто взяла и отказалась от него. Уму непостижимо... прим. МГ.)
Многие знакомы с искромётным юмором Светланы Рожковой, которая стала знаменитой в роли «главной свекрухи страны». Но безоблачная улыбка на сцене не смогла защитить её от жизненных трудностей, порой даже смертельно опасных.
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