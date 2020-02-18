Госдума отказалась пересматривать перераспределение нефтяных доходов России

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате отклонить законопроект о создании Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди граждан. Документ внесли в Думу депутаты от «Справедливой России».

Они предлагали создать Фонд национального сбережения, формируемый за счет 90% дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в установленном правительством порядке. Оставшиеся 10% допдоходов предлагается направлять в Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда сейчас направляют все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Средства Фонда национального сбережения в законопроекте предлагалось ежегодно в равных долях распределять среди всех россиян. Причем объем средств на эти цели должен определяться законом о федеральном бюджете, а порядок и формы распределения — правительством.

Как сообщает РИА «Новости», авторы закона считают, что его принятие поможет увеличить эффективность использования дополнительных нефтегазовых доходов, повысить благосостояние населения и темпы экономического роста.

Против законопроекта выступили и правительство, и Счетная палата РФ. Они указали, что в законе нет обоснования более высокой эффективности предлагаемого распределения дополнительных нефтегазовых доходов, зато есть риски реализации целей формирования ФНБ.

Напомним, что в связи с выдвинутыми президентом Путиным инициативы по реформированию Конституции, в России обострились споры о путях развития страны и ее обустройства. Страсти кипят нешуточные:

По инф. rosbalt.ru

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