Факт: правительство возражает против закона об индексации пенсий работающим старикам

Российский сенатор Василий Иконников внес в Госдуму законопроект, который предусматривает восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Политик предложил властям вернуть механизм индексации, который действовал до 2016 года. Деньги в бюджете есть — документ свертан с профицитом, указал он.

Однако правительство не поддержало идею. Согласно отзыву, законодатель и его помощники не учли источники и порядок расхода бюджетных средств. Кроме того, отметили в кабмине, зарплаты работающих пенсионеров покрывают инфляцию так же, как и пенсионные индексации.

Что касается индексации пенсий работающим пожилым людям - то этот вопрос назрел и перезрел! Интерес к ней, напомним, встрепенулся в связи с намерением Владимира Путина внести поправки в Конституцию, упомянув там индексации социальных выплат. Но, как оказалось, работающим людям власти ничего пока не обещают...

По инф. rosbalt.ru

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