Факт: правительство возражает против закона об индексации пенсий работающим старикам

Российский сенатор Василий Иконников внес в Госдуму законопроект, который предусматривает восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политик предложил властям вернуть механизм индексации, который действовал до 2016 года. Деньги в бюджете есть — документ свертан с профицитом, указал он.
Однако правительство не поддержало идею. Согласно отзыву, законодатель и его помощники не учли источники и порядок расхода бюджетных средств. Кроме того, отметили в кабмине, зарплаты работающих пенсионеров покрывают инфляцию так же, как и пенсионные индексации.
Что касается индексации пенсий работающим пожилым людям - то этот вопрос назрел и перезрел! Интерес к ней, напомним, встрепенулся в связи с намерением Владимира Путина внести поправки в Конституцию, упомянув там индексации социальных выплат. Но, как оказалось, работающим людям власти ничего пока не обещают...
Высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоирея Дмитрия Смирнова о женщинах, идущих на гражданский брак, вызвало немалую волну критики в обществе. Люди требуют призвать представителя РПЦ к ответу.
Наследство и наследники – одна из часто всплываемых тем. Касается она и простых людей, и, конечно же, знаменитостей, которым определенно есть что делить. На слуху много наследственных споров, которые выносят на люди многочисленные телевизионные ток-шоу. Никита Джигурда, Марина Анисина и наследство Людмилы Браташ. Наследство Людмилы Зыкиной, Людмилы Гурченко, Олега Яковлева и многих других. Жизненная тема, где кто-то остается человеком, а кто-то идет просто по головам. Она одновременно и простая, и необычайно сложная.
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский опубликовал мнение о том, что Россия не должна считаться правопреемницей СССР как «незаконно созданного государства». Напомним, эту мысль он высказал в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий в СССР. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы (на самом деле, это очень тонкий юридический момент, о котором еще долго будут спорить правоведы!)
Начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района Ленобласти и его заместителя изобличили в получении взятки в размере около 4 млн рублей. (И вновь правоохранители попадаются на коррупционных преступлениях, причем чаще всего как раз они берут деньги за пресловутое покровительство бизнесменов. - прим. МГ.)
Пенсией известной российской балерины Анастасии Волочковой занимается адвокат. По ее словам, для установления выплат она намерена доказать, что являлась прима-балериной Большого театра до 2003 года, а не просто танцовщицей кордебалета.
В России наблюдается долговременная тенденция снижения числа зарегистрированных браков и увеличения разводов, считает научный руководитель Центра изучения проблем народонаселения экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Валерий Елизаров. Как заявил эксперт, оптимистические цифры от органов статистики не должны вводить в заблуждение.
Зеленый чай способен блокировать важный для роста раковых клеток фермент. К такому выводу пришли ученые из Китая. Они проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологии.
Российский лидер Владимир Путин, пересыпая свою речь шутками и используя фразеологизмы и эмоционально окрашенные фразы, подбрасывает трудную задачу переводчикам. Об этом в телеэфире рассказали сами представители профессии.
Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.