Россияне рассказали о своих страхах в случае ухода Путина из власти

В случае ухода российского президента Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым.

Кроме того, россияне всерьез опасаются отмены нацпроектов и снижения социальных обязательств государства. Также их волнует потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений и страшит утрата преемственности власти (курса Путина).

Эксперты ЦПК отмечают, что обсуждение сценариев транзита власти активизировалось после того, как был дан старт конституционной реформе. «Несмотря на доминирование в информационной повестке интерпретаций о том, что Путин так или иначе останется во власти и после 2024 года, глава государства дал несколько сигналов, которые были интерпретированы таким образом, что он не планирует оставаться в кресле президента навсегда и что предложенные им поправки в Конституцию РФ не направлены на продление нынешнего срока полномочий», — говорится в докладе.

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29 января эксперты провели исследование на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске. Озвученные страхи они разделили на три группы, наиболее выраженные (приведены выше), средне выраженные и периферийные.

Ко второй группе исследователи относят страх обострения межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений на Кавказе и национальных республиках. Нынешняя стабильность в этих областях, по мнению участников фокус-групп, зависит от личных отношений между нынешним российским президентом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а такжже от дотаций со стороны федерального бюджета.

Другие страхи и риски средней выраженности — это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.

К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.

В то же время, отмечают эксперты ЦПК, эти страхи россиян смягчены тем фактором, что уход Путина не предполагается до окончания срока его полномочий в 2024 году. Также участники фокус-групп высказали мнение, что даже после ухода со своего поста Путин останется главным действующим лицом в политической системе. Есть у них также подозрения, что внесения поправок в Основной закон позволит действующему главе государства остаться у власти.

По инф. rosbalt.ru

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