Одна из оценок "пенсионных идей Путина": стало менее брутально, но ничего не меняется по сути

Все, что сказал Владимир Путин в своем телеобращении, было ожидаемым, полагает бывший министр экономики РФ, доктор экономических наук Андрей Нечаев. Как заявил эксперт корреспонденту «Росбалта», это означает, что «пенсионные» проблемы страны останутся без решения.

«Все, что сказал и предложил Путин, было, для меня, по крайней мере, совершенно ожидаемо. Ссылки на проклятые „девяностые“ и тяжелое наследие — это уже стало общим местом. Перечисление собственных достижений тоже стало общим местом. А если по существу, то повышение пенсионного возраста будет чуть менее брутальным, что не может не радовать. Так называемые пенсионные льготы будут сохранены в той мере, в какой это смогут поддерживать регионы. Ведь значительная часть льгот пенсионерам предоставлялась на региональном уровне и тут вопрос в том, готовы ли будут региональные власти и дальше их поддерживать, а региональные бюджеты это финансировать», — заметил Андрей Нечаев.

Эксперт назвал введение уголовной и административной ответственности за увольнение в предпенсионном возрасте «абсолютной глупостью».

«Это просто бесполезные страшилки. Ну, просто работодатели будут увольнять работников до достижения ими предпенсионного возраста и категорически не будут брать новых работников в предпенсионном возрасте. В противном случае работодатель будет не в состоянии уволить сотрудника, даже если на это будут производственные основания. Это даст возможность недобросовестным работникам шантажировать работодателей, и, чтобы этого избежать, работодателю проще будет не брать на работу этих людей, и ситуация на рынке труда только обострится», — сказал Нечаев.

Эксперт выразил сожаление, что Владимир Путин ничего не сказал о том, какая же будет создаваться новая пенсионная система. «Путин ни слова не сказал о пенсионной реформе. Все останется как сейчас. Это означает, что острота сгладится на какое-то время, а потом все эти же проблемы воспроизведутся, если не произойдет кардинального улучшения демографической ситуации, на что трудно рассчитывать. Поэтому, в итоге, мы получаем тяжелое, болезненное, но частное решение, которое глобально не решает проблему пенсионной системы России», — констатировал Андрей Нечаев.

Напомним, что в среду президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к нации по вопросу повышения пенсионного возраста . Он, в частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин лишь до 60-ти лет, а не до планируемых ранее 63-х, сохранить пенсионные льготы для многодетных матерей и работников «вредных» производств, обеспечить гарантии трудоустройства для сотрудников предпенсионного возраста.

Скандальный законопроект двигается, вроде бы, от имени правительства - при поддержке доминирующей в Госдуме партии "Единая Россия" (которая даже протолкнула его в 1-м чтении). При этом критика законопроекта идет со всех сторон: и от оппозиции, и от общественности, и от экспертов-экономистов, и даже от наиболее независимо мыслящих членов ЕР.

По инф. rosbalt.ru

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