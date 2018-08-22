Депутат ГД: "Средняя российская женщина от повышения пенсионного возраста теряет 1,35 млн рублей"

По итогам парламентских слушаний по пенсионной реформе я так и не услышал каких-то новых позиций ни от правительства, ни от сторонников пенсионной реформы.

Нам снова попытались рассказать, что единственная цель реформы - увеличить среднюю пенсию на 1 000 рублей в ближайшей перспективе и довести средний размер с 14,5 тысяч в 2018 году до 20 тысяч в 2024 году. Но мы знаем, что реальная задача, стоявшая изначально, - снизить дефицит ПФР за счет сокращения количества получателей пенсий.

Предлагаемое повышение пенсий не работает и как довод в пользу реформы: средняя российская женщина от повышения пенсионного возраста теряет 1,35 млн рублей. Это несопоставимо с размером прибавки.

Главное, что мы услышали от представителя Правительства Максима Топилина: ПФР должен финансироваться только за счет взносов граждан, нельзя его финансировать за счет бюджета. Но уже сейчас фонд на 40 % дотируется из федерального бюджета.

Мы предлагаем не повышать пенсионный возраст, а увеличивать трансфер из бюджета. Для этого мы предлагаем увеличивать доходы бюджета за счет пусть и непопулярных среди элит, но крайне необходимых мер. Это и введение прогрессивной шкалы НДФЛ, и пересмотр льгот по НДС для сырьевых экспортеров, и более жесткий контроль расходов бюджета. Правительство старательно не замечает этих предложений и продолжает повторять, что других путей для наполнения ПФР не существует.

В целом, я считаю, что единственный выход из ситуации - отзыв правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста и полный пересмотр налоговой и бюджетной политики. Ее приоритетом должно стать получение дополнительных доходов от непроизводящих отраслей и богатейших граждан и перераспределение их в пользу пенсионеров и беднейших слоев.

Хроника дискуссий и протестов против "пенсионной повышки" - на сайте для пожилых, по ссылке.

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