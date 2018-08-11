Как вежливо раздолбать "пенсионную повышку" — формально поддержав её? Иркутская общественница показывает блестящий пример

В России вообще (и в Иркутской области в частности) продолжается обсуждение нервной темы: повышения пенсионного возраста (фактически только к нему пока сводится задуманная "пенсионная реформа"). Напомним, в последние дни тема стала более доступной для дискуссий - руководство Госдумы признало, что в дальнейшем принятый уже в первом чтении закон будет обсуждаться с участем большего круга экспертов и альтернативных мнений. А ЦИК даже начал пачками рассматривать вопросы на предполагаемый "пенсионный референдум": эксперты-политологи уверены, что таким образом власти "спускают пар"... Да пусть и так это называется! Главное же - вот в чем: у массы вполне порядочных и неглупых людей появилась легальная возможность возражать - не опасаясь быть записанными в "оппозицию". Ведь одно дело - "не совсем быть согласным с курсом Вождя, Правительства и Правящей Партии", а другое дело - выражать свои сомнения публично... Теперь у многих этих людей, вполне встроенных в систему и вовсе не каких-то там сторонников "цветной революции" в России - есть возможность высказаться, не попав под обвинения в пособничестве "врагам Отчизны". Показателен пример члена Общественной палаты РФ, заместителя председателя Общественной палаты Иркутской области Светланы Ураловой. Мнение этой искренней, доброй и уважаемой дамы приводит иркутское агентство "Телеинформ".

– На мой взгляд, телегу запрягли впереди лошади. Государственные решения в социальной сфере должны быть ориентированы на обеспечение достижения национальных целей до 2024 года, представленных в майских указах президента РФ: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Эти программы только разрабатываются и будут представлены не раньше октября этого года, – отмечает Светлана Валентиновна Уралова.

По ее мнению, было бы логичным, если пенсионная реформа рассматривалась бы в контексте этих программ и обсуждалась бы позже. Тогда можно было бы оценить доказательную базу того, что поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на восемь, а для мужчин – на пять лет приведет к прогрессу и процветанию граждан, семей и страны в целом.

Однако реформу начали с принятия Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Как пояснила Светлана Уралова, в заключении Общественной палаты РФ было отмечено, что законопроект представлен без четких обоснований, расчетов, статистических данных, подтверждающие реальность его исполнения, учета реалий рынка труда, различий в продолжительности жизни населения регионов. Не представлена оценка эффективности использования средств Пенсионного фонда РФ, не предложены иные способы увеличения доходности его бюджета.

– Вполне ожидаемо, что это вызвало волну негодования россиян. Хотя все мы знаем, что уже с 1 января 2017 года вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста чиновников в тех же возрастных пропорциях (63 и 65 лет для женщин и мужчин), а для руководителей – до 70 лет. Это касается и депутатов. При этом не было никаких протестов. Почему? Потому, что это не ущемляет интересы этой категории граждан и их семей, хотя увеличен и минимальный стаж госслужбы, по достижении которого чиновник вправе претендовать на пенсию по выслуге лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), – сказала зампред региональной Общественной палаты.

Светлана Уралова считает, что реформа нужна – прежде всего для того чтобы остальные пенсионеры имели достойное качество жизни.

Также, подчеркнула она, должен быть обеспечен рынок труда без дискриминации по признаку пола и возраста, «иначе нищенские пенсии превратятся в пособия по безработице и ничего не изменится». Также Светлана Уралова считает, что пенсионная реформа должна способствовать улучшению демографической ситуации, мотивации семей к рождению и качественному воспитанию большего числа детей. (Светлана Валентиновна приводит трогательный пример акции «Купи у бабушки», когда призывают покупать ягоды, овощи или старые вещи. Я без слез не могу смотреть на эти сюжеты: скрюченные от работы, больные и плохо одетые бабушки продают выращенное своими руками, так как размера пенсии не хватает на оплату лечения, ЖКХ, дачных взносов и хоть какие-то подарочки внукам. Так быть не должно!)

Иркутская общественница вносит невинно звучащее, но на самом деле революционное предложение:

— Пусть у женщин будет право выбора. Уйти на меньшую пенсию и посвятить себя внукам, предоставив молодым родителям возможность карьерного роста. Или продолжать работать самой, тогда тоже будет возможность помогать своей семье...

Напомним, планы федерального правительства сдвинуть срок выхода россиян на пенсию вызвали бурный резонанс и противоборство со стороны самых разных слоев общества. Для мужчин срок выхода на пенсию собираются сдвинуть с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году.

А теперь давайте перечитаем все эти благостно и искренне (но не конфликтно!) звучащие слова - и признаем очевидное:

-— Совершенно официальным, не выбивающимся из "русла приличной риторики тоном" иркутская общественница полностью "раздолбала" затеяную правительством (с очевидного согласия молчащего пока Президента) пенсионную реформу.

Ибо все то же самое - можно сказать и иными словами:

— Нам не показаны какие-либо гарантии того, что правительство действительно приложит усилия для обеспечения радикального долголетия старших поколений. Только - "намерения" (да и возможны ли вообще такие гарантии)?

— Нам не продемонстрировано, как будет меняться правовая и экономическая система в стране, с тем, чтобы отдача от "налога на работу в России" (тех самых взносов в ПФР) реально кратно росла (и непонятно, может ли это правительство такую революцию устроить?)

— Нам не показано согласие властей с очевидным: пенсионная система в стране должна быть разнообразной, включающей различные модели социально-экономического поведения ("пенсия пораньше - но поменьше", "пенсия побольше - но попозже").

...А самое главное: нам не продемонстировано - а зачем в стране вообще существуют власти, собираются налоги и сохраняется суверенитет над "народным достоянием" (недрами и так далее) - если пенсионная система продолжает оставаться исключительно солидарной (т.е. юные поколения - кормят поколения старшие, при том, что коэффициент замещения поколений составил на последние годы 1,6 и эта демографическая ситуация очевидно не может быть решена при жизни нынешних пенсионеров - да и властей тоже)? Может быть, пора бы поменять что-то в "консерватории" в целом? А потом уже затевать реформу - которая, конечно же, нужна (отрицать это может только законченный дебил)?

Только эти все резкости резким тоном - скажет какой-нибудь резко и грубо настроенный оппозиционер ("либерал" или коммунист - не столь важно, кстати). А вот у симпатичной душевной общественницы Светланы Ураловой - получился трогательный монолог... смысл которого сводится ровно к тому же самому. Только без шокирующих грубостей.

И ровно то же самое - начнется, если каждый думающий человек в стране начнет говорить то, что думает. Не пора бы, а?

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