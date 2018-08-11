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Как вежливо раздолбать "пенсионную повышку" — формально поддержав её? Иркутская общественница показывает блестящий пример
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. Телеинформа
|11 Августа 2018 г.
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В России вообще (и в Иркутской области в частности) продолжается обсуждение нервной темы: повышения пенсионного возраста (фактически только к нему пока сводится задуманная "пенсионная реформа"). Напомним, в последние дни тема стала более доступной для дискуссий - руководство Госдумы признало, что в дальнейшем принятый уже в первом чтении закон будет обсуждаться с участем большего круга экспертов и альтернативных мнений. А ЦИК даже начал пачками рассматривать вопросы на предполагаемый "пенсионный референдум": эксперты-политологи уверены, что таким образом власти "спускают пар"... Да пусть и так это называется! Главное же - вот в чем: у массы вполне порядочных и неглупых людей появилась легальная возможность возражать - не опасаясь быть записанными в "оппозицию". Ведь одно дело - "не совсем быть согласным с курсом Вождя, Правительства и Правящей Партии", а другое дело - выражать свои сомнения публично... Теперь у многих этих людей, вполне встроенных в систему и вовсе не каких-то там сторонников "цветной революции" в России - есть возможность высказаться, не попав под обвинения в пособничестве "врагам Отчизны". Показателен пример члена Общественной палаты РФ, заместителя председателя Общественной палаты Иркутской области Светланы Ураловой. Мнение этой искренней, доброй и уважаемой дамы приводит иркутское агентство "Телеинформ".
– На мой взгляд, телегу запрягли впереди лошади. Государственные решения в социальной сфере должны быть ориентированы на обеспечение достижения национальных целей до 2024 года, представленных в майских указах президента РФ: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Эти программы только разрабатываются и будут представлены не раньше октября этого года, – отмечает Светлана Валентиновна Уралова.
По ее мнению, было бы логичным, если пенсионная реформа рассматривалась бы в контексте этих программ и обсуждалась бы позже. Тогда можно было бы оценить доказательную базу того, что поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на восемь, а для мужчин – на пять лет приведет к прогрессу и процветанию граждан, семей и страны в целом.
Однако реформу начали с принятия Госдумой РФ в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Как пояснила Светлана Уралова, в заключении Общественной палаты РФ было отмечено, что законопроект представлен без четких обоснований, расчетов, статистических данных, подтверждающие реальность его исполнения, учета реалий рынка труда, различий в продолжительности жизни населения регионов. Не представлена оценка эффективности использования средств Пенсионного фонда РФ, не предложены иные способы увеличения доходности его бюджета.
– Вполне ожидаемо, что это вызвало волну негодования россиян. Хотя все мы знаем, что уже с 1 января 2017 года вступил в силу закон о повышении пенсионного возраста чиновников в тех же возрастных пропорциях (63 и 65 лет для женщин и мужчин), а для руководителей – до 70 лет. Это касается и депутатов. При этом не было никаких протестов. Почему? Потому, что это не ущемляет интересы этой категории граждан и их семей, хотя увеличен и минимальный стаж госслужбы, по достижении которого чиновник вправе претендовать на пенсию по выслуге лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), – сказала зампред региональной Общественной палаты.
Светлана Уралова считает, что реформа нужна – прежде всего для того чтобы остальные пенсионеры имели достойное качество жизни.
Также, подчеркнула она, должен быть обеспечен рынок труда без дискриминации по признаку пола и возраста, «иначе нищенские пенсии превратятся в пособия по безработице и ничего не изменится». Также Светлана Уралова считает, что пенсионная реформа должна способствовать улучшению демографической ситуации, мотивации семей к рождению и качественному воспитанию большего числа детей. (Светлана Валентиновна приводит трогательный пример акции «Купи у бабушки», когда призывают покупать ягоды, овощи или старые вещи. Я без слез не могу смотреть на эти сюжеты: скрюченные от работы, больные и плохо одетые бабушки продают выращенное своими руками, так как размера пенсии не хватает на оплату лечения, ЖКХ, дачных взносов и хоть какие-то подарочки внукам. Так быть не должно!)
Иркутская общественница вносит невинно звучащее, но на самом деле революционное предложение:
— Пусть у женщин будет право выбора. Уйти на меньшую пенсию и посвятить себя внукам, предоставив молодым родителям возможность карьерного роста. Или продолжать работать самой, тогда тоже будет возможность помогать своей семье...
А теперь давайте перечитаем все эти благостно и искренне (но не конфликтно!) звучащие слова - и признаем очевидное:
-— Совершенно официальным, не выбивающимся из "русла приличной риторики тоном" иркутская общественница полностью "раздолбала" затеяную правительством (с очевидного согласия молчащего пока Президента) пенсионную реформу.
Ибо все то же самое - можно сказать и иными словами:
— Нам не показаны какие-либо гарантии того, что правительство действительно приложит усилия для обеспечения радикального долголетия старших поколений. Только - "намерения" (да и возможны ли вообще такие гарантии)?
— Нам не продемонстрировано, как будет меняться правовая и экономическая система в стране, с тем, чтобы отдача от "налога на работу в России" (тех самых взносов в ПФР) реально кратно росла (и непонятно, может ли это правительство такую революцию устроить?)
— Нам не показано согласие властей с очевидным: пенсионная система в стране должна быть разнообразной, включающей различные модели социально-экономического поведения ("пенсия пораньше - но поменьше", "пенсия побольше - но попозже").
...А самое главное: нам не продемонстировано - а зачем в стране вообще существуют власти, собираются налоги и сохраняется суверенитет над "народным достоянием" (недрами и так далее) - если пенсионная система продолжает оставаться исключительно солидарной (т.е. юные поколения - кормят поколения старшие, при том, что коэффициент замещения поколений составил на последние годы 1,6 и эта демографическая ситуация очевидно не может быть решена при жизни нынешних пенсионеров - да и властей тоже)? Может быть, пора бы поменять что-то в "консерватории" в целом? А потом уже затевать реформу - которая, конечно же, нужна (отрицать это может только законченный дебил)?
Только эти все резкости резким тоном - скажет какой-нибудь резко и грубо настроенный оппозиционер ("либерал" или коммунист - не столь важно, кстати). А вот у симпатичной душевной общественницы Светланы Ураловой - получился трогательный монолог... смысл которого сводится ровно к тому же самому. Только без шокирующих грубостей.
И ровно то же самое - начнется, если каждый думающий человек в стране начнет говорить то, что думает. Не пора бы, а?
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