Надейтесь!

Как сказал глава Министерства труда Максим Топлин, работающим пенсионерам не стоит ждать индексации пенсии ни в этом, ни в следующем году, так как это противоречит закону, который запрещает подобные изменения в расчёте пенсий до 2019 года для данной категории граждан.

Сам глава заявляет, что на данный момент индексация для работающих пенсионеров возможна только в случае их увольнения с работы. Но не стоит отчаиваться. Из-за снижения роста инфляции возможно внесение поправок в законодательство, и, соответственно, появление возможности индексации пенсий. Также есть вероятность аннулирования данного закона.

Окончательного решения по пересмотру размера пенсионных выплат для неработающих пенсионеров в связи с инфляцией, случившейся в период 2015–2017 годов, ещё принято не было. Но очень скоро должны появиться первые сведения о проделанной работе правительства Российской Федерации в отношении обозримого будущего жизни в государстве. Индексация вроде бы всё-таки будет проведена, и случится это не раньше 1 января 2019 года.

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