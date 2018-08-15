Видный иркутский агрокапиталист-единоросс через Ютьюб предлагает тормознуть "пенсионную повышку"

Представитель одного из известнейших бизнес-семейств Иркутской области, первый заместитель генерального директора СХ ПАО «Белореченское» Степан Франтенко — разместил на Ютьюбе видеообращение к президенту, правительству России и Государственной Думе по вопросу пенсионной реформы. Надо заметить, что Степан Франтенко - кандидат в депутаты Заксобрания региона (выборы тут должны пройти 9 сентября), а его обращение, довольно "конкретное" (как и полагается настоящему российскому капиталисту) - возможно, первое в стране, когда политик, представляющий "Единую Россию", публично оспаривает ее логику (ведь именно госдумовское большинство от ЕР уже успело протолкнуть законопроект о "пенсионной повышке" в первом чтении). Ситуация острая - но вполне логичная.

Неизвестно точно - как по всей стране, но в Иркутской области это первое обращение от кандидата "партии власти" на региональных выборах, в котором звучат предложения к авторам законодательной инициативы «сделать паузу перед вторым чтением законопроекта» и «провести детальное изучение каждой территории, каждой категории трудящихся».

Степан Франтенко заявил, что выступает «от лица многотысячного трудового коллектива крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Иркутской области «Белореченское», от лица многих граждан, проживающих в городах и сельских поселениях усольской земли». «Все без исключения действия государственной власти обязаны показывать людям, что государство способно защитить их в любых социально-экономических условиях. Пенсионная реформа, как и любое другое политическое решение, также должна иметь цель улучшить жизнь граждан, создать благоприятные условия для социального развития», - заявил Степан Франтенко. Пенсионные выплаты, по его словам, не являются денежным пособием или материальной помощью, они – «священный долг страны обеспечить пожилому человеку достойную жизнь» и способствуют стабильности и развитию всех поколений.

И он, конечно же, прав - и его слова особенно резко контрастируют с беспомощным лепетом куда более видного "единоросса" - спикера Госдумы Вячеслава Володина, который на днях заявил избирателям по поводу пенсионного возраста что-то в духе советской продавщицы (по смыслу - "берите что дают, а то и этого не будет").

Контраст не должен удивлять. В отличие от Володина, Степан Франтенко, молодой хорошо образованный человек из сибирской глубинки - вовсе не чиновник. Он - представитель авторитетной в регионе агропромышленной бизнес-династии, известной своей хваткой (под стать старым сибирским купцам). И понимает: и людям нельзя врать бесконечно, и сам вопрос с дефицитом ПФР - гораздо более сложный, он завязан на экономическую политику и правовую систему государства (демонстрирующего в последние годы не лучший стиль управления вверенным Владимиру Путину хозяйством).

«Пенсионная система должна улучшаться, быть более справедливой и эффективной. Убежден, что решение этой задачи следовало бы начать с принятия закона о расчете прожиточного минимума пенсионера, где в полной мере должны быть учтены растущие цены на лекарства, зимнюю одежду, коммунальные услуги и налоги», - заявил Франтенко. По его мнению, пенсионный возраст «может быть пересмотрен», но только не для тех, кто всю жизнь трудился на вредных производствах, в сельском хозяйстве, не для учителей и врачей. Также он предлагает исключить категорию граждан, работавших в регионах Сибири и Крайнего Севера. Пенсионная реформа, убежден Франтенко, не один документ, а пакет законов, направленных на справедливое пенсионное обеспечение людей, работающих в важнейших отраслях национальной экономики и социальной сферы, проживающих в районах Сибири и Крайнего Севера».

Интересный, вопрос, кстати: а зачем вообще такие люди как Степан Франтенко - поддерживают своим имиджем фактически банкротящуюся ныне "Единую Россию"? Наверное, горькая правда ему самому не понравится, будучи озвученной. Но дело в том, что по большому счету, семейству Франтенко - все равно, от какой именно политической партии иметь депутатский мандат в областном ЗС. Главное, чтоб этот мандат был - т.к. дает лоббистские возможности для бизнеса (а это не только интересы частного кармана, но и выгода огромного трудового коллектива и целого района, для которого "Белоречка" является стержнем экономики муниципалитета!). Ну, вот сейчас выгодно получить такой мандат - при юридической поддержке ЕР, так почему бы и нет? А если саму ЕР на федеральном уровне, с ее инициативой безумной "пенсионной повышки" - занесло, то можно "партию власти" и поправить тактично...

В Иркутской области такие явления, кстати - вообще в порядке вещей. Обком КПРФ и сам регион - возглавляет Сергей Левченко, представитель промышленных бизнес-кругов (ЗАО "Стальконструкция"), его соратник и спонсор на прошлых губернаторских выборах, Александр Битаров, крупнейший в регионе застройщик, успел побывать "видным единороссом" - но сегодня ему удобней выдвигаться в Заксобрание от "Гражданской платформы" (и, безусловно, победить - в силу авторитета и финансовых возможностей). Так в Иркутской области принято - и никого это особо не шокирует. Здесь люди - сильнее партий (попробуй-ка, "Единая Россия", одерни сегодня Степана Франтенко - весело получится!). И, собственно, если в этом есть элемент лицемерия и лукавства - то совсем небольшой. Гораздо честнее и справедливей, признаем, что за места во власти конкурируют реально влиятельные и ответственные люди, имеющие меркантильный интерес (а значит, думающие прежде чем ляпать что попало). Почти так, кстати, во всем мире и принято - и мир не рушится, и кризисы переживаются, и пенсионные системы как-то выживают.

Но это, впрочем, совсем другая история. Просто пока зафиксируем: публичная критика единороссовской "пенсионной повышки" - возможна от лица единоросса, доказано в Иркутской области. Кто следующий, где?

По инф. Телеинформа

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