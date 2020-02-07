ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Фраза «если подняли оклады, значит, зарплата понизится» – горькая реальность многих бюджетников
Надежда Сунгурова, argumenti.ru   
07 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Наверное, нет ни одного жителя России, кто бы никогда не слышал словосочетание «майские указы». Именно этой фразой оперируют чиновники всех уровней, говоря, в частности, о необходимости повышать зарплаты бюджетникам и доводить их до обозначенных в тех самых указах уровней. Однако существует любопытный парадокс. Многие жители страны до сих пор не понимают, кто и каким образом должен повышать их зарплаты, откуда берутся цифры индексаций и почему у одних бюджетников доходы медленно, но растут, а у других порой и вовсе стоят на месте. И это не говоря о том, что о провале выполнения указов сегодня заявляется едва ли не чаще, чем о необходимости их выполнять.

Фраза «если подняли оклады, значит, зарплата понизится» – горькая реальность многих бюджетных учреждений

Стоит напомнить, что сегодня под народным термином «майские указы» понимается комплекс распоряжений за подписью президента РФ Владимира Путина, которые увидели свет в мае 2012-го и мае 2018 года (оба раза – после инаугурации на пост Президента РФ). Всего этих указов больше десяти, и в каждом обозначаются целевые ориентиры развития фактически всех областей российской жизни – от решения демографических проблем до определения внешнеполитического курса. При этом, несомненно, пальму первенства по популярности в народе уверенно держат пункты, в которых говорится о росте заработных плат бюджетников.

Согласно положениям майских указов, заявленный уровень повышения зарплат варьируется от уровня в 200% от средней по региону или же до однократного подобного размера. Когда подобные обязательства были только озвучены, у многих случился кратковременный прилив энтузиазма на тему «ну хоть что-то, да сделают». Увы и ах: выполненное «что-то» в огромном количестве случаев либо оказалось мизерным и почти незаметным, а иногда сработало против тех, кому должно было помогать.

Забавно, но факт: выполнение провозглашённых на федеральном уровне обязательств фактически полностью легло на плечи регионов. Спрашивают с них строго (до такой степени, что за невыполнение майских указов губернаторам вполне могут пригрозить лишением поста), а вот чётких ответов на извечный вопрос «где деньги?» не дают – ищите сами. В итоге поиски завели некоторых власть имущих в такие дебри, выпутываться из которых предстоит ещё очень долго. Так, притчей во языцех стали массовое сокращение персонала и перевод санитарок в уборщицы в медицинских учреждениях. Итог – усугубившийся дефицит кадров и работа медиков на износ, но зато на фоне выросших в отчётах цифр средней зарплаты. В других сферах массовой практикой стал рост окладов параллельно со снижением или полным исчезновением разного рода надбавок и доплат. Фраза «если подняли оклады, значит, зарплата понизится» -не нелепость, а горькая реальность многих бюджетных учреждений. Справедливости ради нужно сказать, что в целом рост доходов был, и кое-где весьма ощутимый, но целевые показатели в основном не достигнуты, а «побочных эффектов» вроде описанных выше вылезло очень много. При этом критика формального подхода к выполнению майских указов звучит постоянно и регулярно, но по сути почти ничего не меняется.

Неизвестно, намеренно или нечаянно (последнее вряд ли, но кто знает? – Прим. авт.), но круг счастливчиков, чьи зарплаты должны расти как на дрожжах согласно «майским» повелениям, весьма ограничен, несмотря на кажущуюся широту. В частности, под действие данных норм подпадают педагогические работники всех уровней (воспитатели детских садов, учителя, мастера производственного обучения в колледжах, преподаватели вузов), весь медицинских персонал государственных учреждений (старший, средний и младший), сотрудники государственных учреждений культуры и сотрудники научных учреждений, работающие по профилю. В результате образовалась весьма обширная группа работников бюджетной сферы, которых перечисленные в документе целевые показатели вроде как и не касаются. Как пояснял в своё время экс-министр труда и социальной защиты Максим Топилин, к ним относятся управленцы, технические сотрудники, работники вспомогательных служб, а также те, кто трудится в иных отраслях, помимо здравоохранения, образования и культуры, – например, в ветеринарии, сельском хозяйстве, сфере охраны природы, правоохранительной сфере и так далее.

Данным категориям заработную плату в отличие от «майских» бюджетников не повышали в течение нескольких лет и спохватились совсем недавно, вернув ежегодную индексацию на уровень инфляции (в 2019 году она состоялась в октябре и составила 4, 3%). При этом их зарплаты повышаются уже из федерального бюджета. И хотя прибавки не отличаются большим размером, а сами зарплаты и не имеют «целевых показателей», до которых они должны дорасти, индексация тем не менее регулярна и, как правило, не сопровождается всякими «удивительными событиями» ради экономии или перераспределения средств, как это происходит в регионах при судорожных попытках выполнить майские указы. И получается, что положение данных категорий в чём-то даже выгоднее, чем тех, о ком власть «позаботилась» отдельно. Вот такой парадокс.

Повышение зарплаты – приятная новость в жизни любого человека. Но если работы при этом добавляется так много, что делать ее – не переделать и трудиться приходится буквально на износ, какая польза в хороших деньгах? Лишь угробишь каторжным трудом здоровье и на лекарства заработанное в итоге в дальнейшем потратишь.

Есть еще публикации, созвучные с темой:

По инф. argumenti.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 