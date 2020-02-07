Фраза «если подняли оклады, значит, зарплата понизится» – горькая реальность многих бюджетников

Наверное, нет ни одного жителя России, кто бы никогда не слышал словосочетание «майские указы». Именно этой фразой оперируют чиновники всех уровней, говоря, в частности, о необходимости повышать зарплаты бюджетникам и доводить их до обозначенных в тех самых указах уровней. Однако существует любопытный парадокс. Многие жители страны до сих пор не понимают, кто и каким образом должен повышать их зарплаты, откуда берутся цифры индексаций и почему у одних бюджетников доходы медленно, но растут, а у других порой и вовсе стоят на месте. И это не говоря о том, что о провале выполнения указов сегодня заявляется едва ли не чаще, чем о необходимости их выполнять.

Стоит напомнить, что сегодня под народным термином «майские указы» понимается комплекс распоряжений за подписью президента РФ Владимира Путина, которые увидели свет в мае 2012-го и мае 2018 года (оба раза – после инаугурации на пост Президента РФ). Всего этих указов больше десяти, и в каждом обозначаются целевые ориентиры развития фактически всех областей российской жизни – от решения демографических проблем до определения внешнеполитического курса. При этом, несомненно, пальму первенства по популярности в народе уверенно держат пункты, в которых говорится о росте заработных плат бюджетников.

Согласно положениям майских указов, заявленный уровень повышения зарплат варьируется от уровня в 200% от средней по региону или же до однократного подобного размера. Когда подобные обязательства были только озвучены, у многих случился кратковременный прилив энтузиазма на тему «ну хоть что-то, да сделают». Увы и ах: выполненное «что-то» в огромном количестве случаев либо оказалось мизерным и почти незаметным, а иногда сработало против тех, кому должно было помогать.

Забавно, но факт: выполнение провозглашённых на федеральном уровне обязательств фактически полностью легло на плечи регионов. Спрашивают с них строго (до такой степени, что за невыполнение майских указов губернаторам вполне могут пригрозить лишением поста), а вот чётких ответов на извечный вопрос «где деньги?» не дают – ищите сами. В итоге поиски завели некоторых власть имущих в такие дебри, выпутываться из которых предстоит ещё очень долго. Так, притчей во языцех стали массовое сокращение персонала и перевод санитарок в уборщицы в медицинских учреждениях. Итог – усугубившийся дефицит кадров и работа медиков на износ, но зато на фоне выросших в отчётах цифр средней зарплаты. В других сферах массовой практикой стал рост окладов параллельно со снижением или полным исчезновением разного рода надбавок и доплат. Фраза «если подняли оклады, значит, зарплата понизится» -не нелепость, а горькая реальность многих бюджетных учреждений. Справедливости ради нужно сказать, что в целом рост доходов был, и кое-где весьма ощутимый, но целевые показатели в основном не достигнуты, а «побочных эффектов» вроде описанных выше вылезло очень много. При этом критика формального подхода к выполнению майских указов звучит постоянно и регулярно, но по сути почти ничего не меняется.

Неизвестно, намеренно или нечаянно (последнее вряд ли, но кто знает? – Прим. авт.), но круг счастливчиков, чьи зарплаты должны расти как на дрожжах согласно «майским» повелениям, весьма ограничен, несмотря на кажущуюся широту. В частности, под действие данных норм подпадают педагогические работники всех уровней (воспитатели детских садов, учителя, мастера производственного обучения в колледжах, преподаватели вузов), весь медицинских персонал государственных учреждений (старший, средний и младший), сотрудники государственных учреждений культуры и сотрудники научных учреждений, работающие по профилю. В результате образовалась весьма обширная группа работников бюджетной сферы, которых перечисленные в документе целевые показатели вроде как и не касаются. Как пояснял в своё время экс-министр труда и социальной защиты Максим Топилин, к ним относятся управленцы, технические сотрудники, работники вспомогательных служб, а также те, кто трудится в иных отраслях, помимо здравоохранения, образования и культуры, – например, в ветеринарии, сельском хозяйстве, сфере охраны природы, правоохранительной сфере и так далее.

Данным категориям заработную плату в отличие от «майских» бюджетников не повышали в течение нескольких лет и спохватились совсем недавно, вернув ежегодную индексацию на уровень инфляции (в 2019 году она состоялась в октябре и составила 4, 3%). При этом их зарплаты повышаются уже из федерального бюджета. И хотя прибавки не отличаются большим размером, а сами зарплаты и не имеют «целевых показателей», до которых они должны дорасти, индексация тем не менее регулярна и, как правило, не сопровождается всякими «удивительными событиями» ради экономии или перераспределения средств, как это происходит в регионах при судорожных попытках выполнить майские указы. И получается, что положение данных категорий в чём-то даже выгоднее, чем тех, о ком власть «позаботилась» отдельно. Вот такой парадокс.

Повышение зарплаты – приятная новость в жизни любого человека. Но если работы при этом добавляется так много, что делать ее – не переделать и трудиться приходится буквально на износ, какая польза в хороших деньгах? Лишь угробишь каторжным трудом здоровье и на лекарства заработанное в итоге в дальнейшем потратишь.

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