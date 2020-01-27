Россияне хотели бы получать в месяц по 90 тысяч. Мечты мечты...

Россияне в среднем по стране желают зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц, а зарплата менее 30 тыс. рублей устроила бы лишь 4% граждан РФ.

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При этом более четверти россиян хотели бы получать зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Напомним, что, по оценкам Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в октябре 2019 года выросла на 7,7% в годовом сопоставлении и достигла 46,549 тыс. рублей. За 10 месяцев с начала прошлого года темп роста номинальной зарплаты достиг 7,3%.

При этом реальные зарплаты (с учетом инфляции) увеличились в октябре на 3,8% в годовом выражении (после роста на 3,1% в сентябре), а также на 2% к сентябрю.

В середине октября Росстат представил данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам III квартала 2019 года увеличились сразу на 3% в годовом сопоставлении после снижения на 0,1% в апреле—июне (по пересмотренной с минус 0,2% оценке). За первые 9 месяцев текущего года показатель поднялся на 0,2% в годовом выражении.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов граждан страны. Это важнейшее направление работы, заявил он на форуме «Россия зовет!», признав при этом, что результаты этой работы «пока весьма скромные». По словам Путина, известно, что зарплаты в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но располагаемые доходы граждан «практически стоят на месте». Эту ситуацию нужно изменить, подчеркнул глава государства.

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По инф. rosbalt.ru

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