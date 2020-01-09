Благие планы правительства – ожидания и реальность

По планам правительства в будущем году россияне будут жить практически в раю – с высокими зарплатами, большими квартирами и растущей экономикой. А на самом деле как?

Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, принятую еще в 2008 году, обсудили эксперты. Какие из радужных планов сбудутся, а где придется еще потерпеть?

Старшее поколение помнит, что были такие обещания – жить «при коммунизме». Более молодые россияне должны вот-вот зажить при «развитом путинизме». Еще в 2008 году правительство разработало «Стратегию-2020», но до ее утверждения правительством дело так и не дошло. Зато была разработана «Концепция долгосрочного социально-экономического развития», которая не была упразднена и формально остается действующей.

«Придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ», – сказал тогда Владимир Путин. Благие планы делились на три этапа: 2008–2012 годы – подготовка к прорыву, 2013–2017 годы – прорыв, а с 2018 года предполагалось начать закрепление достигнутого. Итак, что нам нагадали в правительстве и сбудутся ли их прогнозы? Мы сравнили ожидания и реальность.

Зарплата 2700 долларов

Столько россиянин, по расчетам, должен получать в 2020 году. По текущему курсу это 168 тысяч рублей. Очевидно, что только высокопоставленные сотрудники избранных компаний могут похвастаться такими окладами.

– Так и не могло быть, – считает депутат Госдумы Олег Шеин. – Поскольку действия власти направлены на то, чтобы богатые были еще богаче, а бедные продолжали оставаться бедными. Зарплаты искусственно держатся на низком уровне, а социальные трансферты по факту сокращаются и находятся на планку ниже, чем в ЕС.

– «Концепция» писалась в 2008 году, после хорошего роста нулевых годов. Тогда росли доходы и государства, и простых граждан. А разработчики программы просто приплюсовали этот рост на все последующие периоды. Видимо, забыв, что безостановочного роста не бывает. Потом был кризис 2008 года, из которого, впрочем, довольно быстро вышли, и даже нефть доходила до 110 долларов за баррель. И все было неплохо до 2012 года. Но уже в 2013–2014 годах рост остановился. В 2014–2015 годах было падение, – говорит экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Самые большие зарплаты сейчас, по данным Росстата, ожидаемо, в Москве. По курсу 2008 года (30 рублей за доллар) москвичи бы даже вписались в расчетные 2700 долларов.

– Но средняя зарплата не отражает истинного положения вещей, – считает Зубаревич. – Гораздо ближе к правде медианная и модальная зарплаты, которые показывают срединный срез общества, и они в три раза меньше. А средняя зарплата говорит нам лишь о большом неравенстве. Научный сотрудник у нас на кафедре получает 18 тысяч рублей, а глава госкорпорации – десятки миллионов. Если посчитать в среднем, то у всех выйдет неплохо. Но это же не так.

Квартиры по 100 метров

Разработчики «Концепции» лихо наобещали россиянам, что к 2020 году у средней российской семьи будет решен квартирный вопрос: 100 кв. метров на семью (из расчета 28–35 кв. метров на человека).

– Было опрометчиво делать ставку исключительно на ипотеку, которая была и остается дорогой, – считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. – В условиях крайне слабой экономики и низких доходов населения кредит не мог обеспечить достаточные объемы спроса для многократного увеличения ввода жилья. В реальности, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на одного россиянина приходится 0,9 комнаты – это худший показатель среди всех стран ОЭСР, сопоставимый с Мексикой, ЮАР и Бразилией. Средний показатель по всем странам ОЭСР – 1,8 комнаты на жителя страны.

Что же помешало?

– За последнее десятилетие российская экономика столкнулась с двумя глубокими кризисами, – отвечает Мария Литинецкая. – С другой стороны, жилищная и градостроительная политика не была выстроена так, чтобы достигать амбициозных целей. Наоборот, произошло резкое сокращение средней площади новых квартир, распространился формат малогабаритных студий. Помимо этого, сам рыночный механизм жилищного строительства (долевое участие) не был отлажен и не находился под строгим надзором государства, из-за чего привлекательность вложений в строящееся жилье была подорвана. На мой взгляд, при сохранении текущей модели жилищной политики радикального улучшения ситуации с обеспеченностью россиян жильем ожидать не стоит.

Инфляция 3%

– Ну хоть здесь практически попали. В годовом исчислении инфляция у нас составляет чуть больше 3 процентов. А в течение года в некоторые месяцы она была даже еще меньше – доходило до 2,8%. Но тут нужно сказать спасибо Центробанку, у которого вся политика направлена на сдерживание инфляции. И еще спасибо в кавычках надо сказать доходам россиян, которые просто не дают ценам расти – если они еще немного вырастут, то покупать товары будет некому, у людей просто нет денег, – объясняет Наталья Зубаревич.

– Внутренний покупатель у нас держится в бедности, покупать у него нет денег, – соглашается Шеин.

ВВП 6,5%

– Рост ВВП 6,5% в год – это вполне реалистичная планка для догоняющей страны, в Китае она и выше была, – комментирует Олег Шеин. – Когда мы догоняем, мы стартуем с более низкого уровня, поэтому можем себе обеспечить более высокие темпы, чем развитые страны.

Но, по данным Росстата, рост ВВП за 9 месяцев 2019 года составил 1,1%.

– Наше государство не любит бизнес. А любит силовиков. А кто будет инвестировать в бизнес, производство, если не знает, останется этот бизнес у него или нет? У нас не создан климат для развития. В Арктике не растут пальмы. А у нас именно институциональная Арктика. Два главных фактора: прессинг на бизнес и отсутствие доступных кредитов. Раньше можно было получать дешевые кредиты за рубежом, но с введением санкций такая возможность пропала, – считает Наталья Зубаревич.

Девальвация рубля, которая должна была сделать наши товары дешевле, а значит, конкурентнее, могла бы поддержать российских производителей. Рост доли отечественных товаров почему-то дал сравнительно скромное повышение ВВП – на 1,1% за прошлый год.

– Импортозамещение пошло в основном в «пищевке». Но – при росте цен на продукты, пик которого пришелся на 2014–2015 годы. А в машиностроении все идет очень и очень медленно. Так же и в других отраслях, которые по-прежнему зависимы от значительно подорожавших для нас технологий и оборудования импортного производства, – отмечает Наталья Зубаревич.

– Предложить за рубеж Россия не может ничего, – говорит Шеин. – И даже когда мы говорим про продажу оружия, нельзя забывать, что весь российский оружейный экспорт меньше, чем, к примеру, экспорт голландских тюльпанов или швейцарских часов. Доля наших вооружений составляет 0,5% в мировом обороте. Ну а кроме оружия, у нас по большому счету только газ и нефть. То есть нет продуктов вторичной переработки, которые были бы конкурентоспособны. Но, к счастью, пока еще человечество нуждается в углеводородном сырье по ценам, далеким от себестоимости. Но уже лет через 10–15 этот «золотой период» может быть безвозвратно утрачен. Значит, у России есть временной зазор, чтобы наверстать.

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Sobesednik.ru

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