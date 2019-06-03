Зарплаты медиков в России: "майским указам" нужна скорая помощь! Или клизма?

Более половины- 50 из 85-ти — субъектов РФ не выполнили «майские указы» президента РФ от 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу. К таким выводам пришла Счетная палата России (СП) по итогам проверки исполнения бюджета за 2018 год в сфере здравоохранения.

В переводе на "простой русский" это означает: медики по-прежнему получают меньше, чем предполагалось. И этому есть немало подтверждений из жизни!

В докладе СП также отмечается, что Минздрав не обеспечил достижения целевых показателей госпрограммя «Развитие здравоохранения» по ожидаемой продолжительности жизни, по снижению смертности от рака, а также по удовлетворенности людей качеством медпомощи. Часть регионов не достигла целей программы по охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и ВИЧ.

В переводе на "простой русский": помираем гораздо раньше, чем обещал президент.

Кроме того, аудиторы СП выявили низкий уровень исполнения расходов у главных распорядителей по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). В Минздраве показатель составил 68,9%, в Роспотребнадзоре — 39,9%, в ФМБА — 32,4%. Единственное исключение — Росздравнадзор.

В переводе на "простой русский": деньги на улучшение медицины есть, но они гниют в казенном загашнике.

В СП подчеркнули, что низкий процент освоения средств говорит о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Отсюда вытекают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивание сроков сдачи объектов.

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По инф. rosbalt.ru

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