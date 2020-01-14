Профсоюзы считают необходимым повысить МРОТ до 40 тыс. рублей. А вы согласны?

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов убежден, что система расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России устарела. ( По сути, зерна здравого смысла в словах секретаря профсоюзов есть, ведь заработная плата в размере 12 тысяч рублей годится только для выживания. А ведь на эти деньги человек должен не только продукты купить, но и одеться, заплатить за коммуналку... прим. МГ.)

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На взгляд Соколова, «методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного человека, которая действует в России с 2013 года, не отвечает современным реалиям, и, в частности, росту тарифов и стоимости услуг».

Более того, «величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна составлять не менее 40 тысяч рублей», полагает Соколов, чье мнение приводится на сайте ФНПР.

По теме: Уровень жизни примерно половины россиян (43%) в уходящем году снизился, а для 35% россиян (для них лично и их семей) 2019 год оказался труднее предыдущего. Более того: в каждой шестой российской семье ухудшилась ситуация с питанием. Все это говорит о том, что на среднестатистические зарплаты прожить сейчас не так-то просто...

Еще в начале ноября председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России насчитывается почти 20 млн человек за чертой бедности (то есть с денежными доходами ниже прожиточного минимума). «У нас почти 20 млн человек за чертой бедности. В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится все время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой страны, как наша, иметь столько бедных — позор. При нашем уровне ВВП на душу, при таких серьезных ресурсах мы не должны такого допускать», — убежден глава контрольного ведомства.

Напомним, что с 1 января 2020 года МРОТ в России был повышен на 850 рублей и достиг 12 тыс. 130 рублей в месяц. Таким образом, он стал равен прожиточному минимуму за II квартал 2019 года.

Закон о повышении МРОТ на 850 рублей подписал президент России Владимир Путин, ранее постановление было одобрено Советом Федерации. В прошлый раз размер МРОТ был увеличен до 11 тыс. 280 рублей в месяц.

Реальность такова, что почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду. И эту тенденцию нужно в корне менять. Но как это сделать? Прежде всего, навести порядок в экономике, которая сейчас переживает застой. И продлится он, скорее, всего, еще не один год. По крайней мере, в этом уверен каждый второй житель страны. Никаких предпосылок для противоположных настроений нет. Большинство семей у нас в стране живут от зарплаты до зарплаты (какой бы она ни была), оттягивая по возможности платежи по кредитам, а то и беря новые займы для погашения старых, покупают товары в магазинах исключительно по акциям и стараются ничего лишнего не приобретать, ведь иначе до следующего месяца не дотянешь. Только вот власти вместо принятия серьезных мер кормят нас какими-то выдуманными планами, которые мало стыкуются с реальностью.



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По инф. rosbalt.ru

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