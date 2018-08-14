Адвокат: тяжба Петросяна и Степаненко может затянуться на годы! Нужна "мировая"...

Адвокат Сергей Жорин заявил, что будет добиваться мирового соглашения о разделе имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

По словам Жорина, если сторонам не удастся договориться, то тяжба может затянуться на годы.

Он добавил, что Степаненко не допускает никого в квартиру, в которой находится ценная коллекция картин, икон и книг и личные вещи Петросяна.

Также адвокат пояснил, что Степаненко и Петросян не живут вместе уже 15 лет, но пока нет описи и учета имущества, в процентном соотношении сложно сказать, сколько будет требовать артистка. «Я более чем уверен, что она захочет больше, чем 57%», — высказался Жорин.

В понедельник суд удовлетворил ходатайство о запросе информации о банковских счетах Степаненко за последние пять лет. «Мы увидим, кто выводил средства из семейного бюджета. Мне кажется, что результаты будут интересными», — сказал он.

Хамовнический суд Москвы 6 сентября рассмотрит по существу дело о разводе и разделе имущества Степаненко и Петросяна. Ранее суд наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного процесса делят супруги.

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По инф. rosbalt.ru

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