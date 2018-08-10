"Почему именно плюс 7%?" СМИ продолжают обсасывать меркантильные притязания Степаненко к Петросяну

Журналисты выяснили, почему Елена Степаненко намерена отсудить 57% имущества у супруга Евгения Петросяна. Напомним, по последним данным, начало слушаний о "разводе века" назначено на 13 августа - и для светской тусовки эта тема остается центральной (словно речь идет не о расставании подуставших друг от друга зрелых людей, а о развале великой державы или открытии лекарства против рака....)

Как сообщает «Стархит», по словам представителей адвокатской конторы, которые защищают Степаненко, часть недвижимости, которую Петросян покупал в браке, он оформлял на другое лицо. «Как можно заявлять о требовании 80% имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%», — прокомментировали в адвокатской конторе «Забралова, Крылова и партнеры».

Иными словами, Степаненко при раводе хочет получить лишь на 7% больше причитающейся доли. По данным издания, 7% — это половина от стоимости двух квартир, которые были куплены Петросяном, но оформлены на имя его молодой помощницы.

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По инф. rosbalt.ru

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