Почему 30-летний брак Петросяна и Степаненко закончился крахом

Их считали одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе 33 года, не давая никому повода усомниться в своих чувствах.

Они неизменно были рядом: дома, на работе, во время выходов в свет. Однако недавно выяснилось, что юмористы разводятся. Что могло стать причиной распада семейного и творческого союза?

Как всё начиналось

Евгений Петросян в молодости.

В 1979 году на прослушивание в Театр эстрады пришла хрупкая девушка. Евгений Петросян как раз находился в поиске актрисы для своего нового спектакля «Доброе слово и кошке приятно». Худенькая и очень артистичная Елена Степаненко подходила на роль идеально: она умела петь и танцевать, к тому же отличалась отменным чувством юмора.

Елена Степаненко в спектакле «Доброе слово и кошке приятно».

Актриса была утверждена на роль и началась её работа в Театре эстрады. Однако о чувствах речь вовсе не шла. У каждого из них в то время уже была семья.

Евгений Петросян с дочерью Викториной.

Евгений Петросян был женат уже в третий раз. Первый брак Петросяна с младшей сестрой прославленной балерины Викторины Кригер подарил артисту дочь Викторину. Но он был в то время ещё очень молод, а потому вскоре влюбился вновь и ушел к своей новой жене – Анне Козловской. Однако через полгода Анна оставила супруга, влюбившись в Костаса Варналиса. Третий брак артиста с питерским искусствоведом Людмилой закончился из-за недовольства жены бесконечной занятостью актёра.

Елена Степаненко в молодости.

Елена Степаненко тоже была замужем. Супругом актрисы был довольно известный пианист Александр Васильев, в эстрадном ансамбле которого работала Елена в «Москонцерте». Однако вскоре после её перехода в Театр эстрады брак распался.

Ядерная бомба любви

Евгений Петросян и Елена Степаненко в молодости.

После знакомства Елена Степаненко и Евгений Петросян вовсе не думали о чувствах. Совместное творчество их, несомненно, сближало, но их отношения можно было назвать больше дружескими. До тех пор, пока судьба не забросила их на гастроли в Семипалатинск.

Евгений Петросян с Еленой Степаненко и Вячеславом Войнаровским, 1980.

В то время на полигоне проходили подземные испытания нового оружия, и впоследствии актёры сравнивали появление своих чувств с разрывом ядерной бомбы. Конечно, взаимная симпатия и уважения появились значительно раньше, ведь с момента их первой встречи до судьбоносных гастролей прошло шесть лет.

Евгений Петросян, Елена Степаненко и Галина Сазонова в спектакле «Как поживаете?», 1986 год.

Чуть позже они, счастливые и влюблённые, ехали на машине в Крым, где должны были выступать. Остановившись, он вышел из машины и вернулся с огромным букетом сирени, который купил у стоящей на обочине женщины. С тех пор Елена Степаненко из всех цветов предпочитала сирень, ассоциировавшуюся у неё с весной, Крымом и, конечно, любовью.

Семья и творчество

Евгений Петросян и Елена Степаненко, 1997 год.

После свадьбы они всюду были вместе, стараясь никогда не расставаться. Поначалу актриса решила всю себя посвятить семье. Она неустанно создавала уют, где бы ни была: дома, на гастролях, во время совместного отпуска. Елена прекрасно готовила, потчуя любимого своими кулинарными шедеврами. На даче она собственноручно выращивала овощи, делала заготовки на зиму.

Елена Степаненко.

Однако со временем к ней пришло осознание возрастающей потребности в творчестве. За время занятий домашним хозяйством Елена слегка располнела, но быстро привела себя в форму, намереваясь вновь выйти на сцену. Она вернулась на эстраду, стала выступать поначалу только вместе с мужем, а потом уже и с сольными номерами.

Евгений Петросян и Елена Степаненко, 1990-е годы.

Они не уставали друг от друга, им никогда не было скучно вместе. Совместное творчество было одной из составляющих их счастливого брака. Увлечение мужа работой никогда не раздражало Елену Степаненко, ведь она и сама сумела достичь высокого уровня профессионального мастерства.

Евгений Петросян с женой, дочерью и внуками Андреем и Марком, 2010.

Сближало Евгения Петросяна с женой и общее увлечение стариной. Супруги часто бывали вместе на аукционах, где частенько пополняли их коллекцию антиквариата.

Елена Степаненко не так давно буквально преобразилась, очень сильно похудев.

Периодически появлялись сведения о возможном расставании супругов, однако юмористы называли их нелепыми слухами и продолжали работать и жить вместе.

Развод или развод?

Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Однако в этот раз сообщение о разводе трудно назвать слухами. В Хамовническом суде города Москвы зарегистрирован иск Елены Степаненко о разделе совместно нажитого имущества.

Евгений Петросян.

Для коллег и друзей супружеской четы это известие стало неожиданностью. Евгений Петросян и Елена Степаненко никогда не посвящали посторонних людей в подробности своей личной жизни. Отказываются давать комментарии они и сегодня, справедливо считая: всё, что не касается их профессиональной деятельности, находится за рамками интересов общественности.

Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Евгений Ваганович отказывается от комментариев по поводу развода, предлагая журналистам задавать вопросы только о творческих планах и предстоящих выступлениях. Елена Григорьевна предпочитает хранить молчание. Однако в СМИ активно распространяется информация о романе Петросяна со своим директором, 29-летней Татьяной Брухуновой, которая повсюду сопровождает юмориста. Многие поклонники отмечают удивительную схожесть девушки с Еленой Степаненко в молодости.

Татьяна Брухунова.

Евгений Петросян и Елена Степаненко.

Но коллеги и друзья супругов надеются, что их развод – всего лишь очередной пиар-ход, призванный привлечь внимание к семейному дуэту и повысить его угасающую популярность.

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Источник: showbiz.mediasole.ru

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