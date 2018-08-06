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"Развод века" перенесен на 13 августа
По инф. rosbalt.ru   
06 Августа 2018 г.
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Хамовнический суд Москвы отложил до 13 августа слушания по иску Елены Степаненко к супругу Евгению Петросяну о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

По ее словам, передает агентство «Москва», заседание перенесли в связи с принятием встречного иска. Отмечается, что по ходатайству истца суд судет проходить в закрытом режиме.

Никто из супругов в суд сегодня не явился — их интересы представляли адвокаты.

По словам адвоката Петросяна, он предоставил Елене Степаненко право выбора имущества. «Мы предоставляем право выбора Степаненко, но наиболее ценные активы просим поделить поровну», — сказал юрист.

СМИ не раз в течение последних лет писали о разводе Петросяна и Степаненко, но официально известные юмористы о своем разводе не объявляли.

По инф. rosbalt.ru

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