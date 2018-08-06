Развод Петросяна с точки зрения сексолога: молодые актрисы и «последний живой сперматозоид»

Профессор Института психоанализа, сексолог Александр Полеев полагает, что после развода 72-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко на артиста могут объявить охоту молодые актрисы. Известный сексолог объяснил, почему мужчины в возрасте решаются на разрыв брака, длившегося десятилетия.

Новость о разводе Петросяна и Степаненко стала как гром среди ясного неба. Заговорили, что у него романтические отношения с 29-летней помощницей. Про слухам, юмориста видели с молодой женщиной в бутиках, он якобы ездил с ней отдыхать.

«Когда человек с положением и властью остается один, то он для девушек, в первую очередь актрис, представляет большой интерес», - сказал сексолог в интервью ВЗГЛЯДУ, передают «Аргументы недели» . «Представьте разницу: самой всего добиваться в карьере или по просьбе Петросяна получить приличную роль в любом спектакле. Кто же из режиссеров откажет Петросяну или Джигарханяну?» - пояснил сексолог позицию молодых начинающих актрис.

Полеев обратил внимание, что имеет ввиду состоятельных, известных, уважаемых мужчин. По его словам, «в абсолютном большинстве это – последняя любовь, последний секс бесплатный или относительно бесплатный».

Как отметил психолог, «это последняя женщина, которая что-то к этому мужчине испытывает: может быть, любовь, возможно, привязанность или просто желание хорошо устроиться в жизни». Полеев считает, что такой мужчина девушке в какой-то степени приятен. Он объяснил: «Поскольку с годами на секс у мужчины не будет сил, то скрываться уже не хочется, а хочется жить в открытую, где-то бывать вместе, возможно, даже ребенка завести последним живым сперматозоидом».

Как утверждает сексолог, «молодая женщина вряд ли полюбит мужчину старше себя на 30 лет без денег и социального статуса». А если и полюбит, то создать семью вряд ли решится.

«А тут может быть и любовь, и стремление создать себе благополучную жизнь, а может быть и желание через 10–15 лет остаться богатой вдовой», - комментирует Полеев.