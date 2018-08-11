Чем закончится раздел имущества Петросяна и Степаненко?



Вокруг истории о разводе Степаненко и Петросяна продолжают накаляться страсти. Стало известно, что супруге комика может не удастся отсудить у мужа 80% имущества. По словам адвоката Корина, представляющего интересы Евгения Вагановича, он может без труда доказать, что недвижимость не была нажита совместно, так как пара уже больше 15 лет не проживает вместе.

Поклонники юмористов до сих пор в шоке от их разборок. Как можно после 30 лет брака так себя вести? Хотя Степаненко можно понять. Муж заводит отношения на стороне с “молодухой”, которая внешностью точь-в-точь как супруга в молодости. На это можно и обидеться. Тем более, что по слухам 29-летняя Татьяна Брухонова находится в положении и Петросян готовится к свадьбе с ней.

Специалисты по бракоразводным делам считают, что Елене Степаненко теперь нужно доказать, что имущество действительно было нажито совместно. Ведь если они проживают отдельно долгие 15 лет, то такая недвижимость уже личная. Таким образом даже то, что комики приобрели во время совместного проживания, тоже не будет учитываться и все так и останется принадлежать Петросяну. Сейчас их имущество находится под арестом и оценивается в 1,5 миллиона долларов.

До сих пор так и не известно состоялся ли официальный развод пары. Они давно гастролируют порознь, имея личную сольную программу. Все это время супруги старались скрыть свои семейные проблемы. Однако, как говорят их близкие друзья, они часто становились свидетелями серьёзных ссор между артистами.

Любая жена хочет быть любимой и единственной в жизни своего мужа и тяжело переживает появление соперницы, до последнего надеясь, что выбор будет в её пользу. Всё же некоторые не хотят мириться с таким положением вещей и видимо для Степаненко это стало последней каплей и она подала на развод. Что вы думаете по этому поводу?

Из последних новостей о "Разводе века":

ЕЩЕ новости из мира "звезд" старшего поколения:

Важно:

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ