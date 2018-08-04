Развод главных юмористов страны также похож на дурную юмореску

На днях в Сети распространилась шокирующая новость о раздоре такой известной пары, как Елена Степаненко и Евгений Петросян. Оказывается супруги уже давно не проживают вместе и разводятся. Это стало понятно когда юморист перестал выкладывать в Инстаграм фото своей благоверноей. К тому же, он не был на юбилее 65-летней жены, что показалось странным для их поклонников.

Позже, стала известна ещё одна неприятная деталь — супруга артиста собирается делить совместно нажитое имущество через суд и уже подала заявление. По данным СМИ, рассмотрение этого вопроса запланировано на 6 августа. Артистка претендует на 80% всего имущества, стоимостью около 1,5 миллиарда рублей. Интересно такое состояние им удалось собрать одними лишь шутками низкого качества? Елена желает отобрать у мужа 8 квартир из 10, а также антиквариат и прочие ценности.

Кстати, циничные специалисты по маркетингу и рекламе вполне усматривают за цифрами делимого богатства... рекламу: мол, популярность звездной пары на высоте — и они вполне вправе требовать с продюсеров повышения гонорара, нельзя оскорблять их малым количеством нулей в счетах, в наши-то, инфляционные времена... Тоже версия!

Так или иначе, звезды юмора никак не комментируют семейную обстановку. Журналисты пытались связаться с парой, но они наотрез отказываются что-либо объяснять. По некоторым данным, у 72-летнего Евгения Вагановича давно есть другая женщина и его часто видели в магазине, покупающего платья явно не для супруги. Возможно это снова лишь слухи? Ведь уже неоднократно говорилось о разводе юмористов, но эта информация так и не была подтверждена.

Типичная ситуация — муж нашёл другую, а жена подала на развод (в медиа-сплетнях в качестве разлучницы фигурирует молоденькая ассистенточка — кстати, тоже можно истолковать как рекламный повод: на этот раз — мужским достоинствам телезвезды...). Почему же журналисты стараются драматизировать банальный развод? Многие семьи прошли через подобное и не зачем делать шоу. Когда популярность и интерес к артисту снижается, как-то нужно привлечь к себе внимание. И не важно, что это — новые юмористические монологи или же рассказы о скандале супругов. Может быть никакого разлада между Петросяном и Степаненко вовсе нет, просто так семья пытается напомнить о себе, создавая шоу вокруг своих отношений. Как бы там ни было, новые шутки (даже довольно плоские-петросяновские) лучше всякого развода. Верно?

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