Петросян: Гора с плеч свалилась

Евгений Петросян, находящийся в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко после 32 лет супружеской жизни, рассказал, что в настоящее время испытывает «полное расслабление после многомесячного напряжения».

На своей странице в Instagram Петросян опубликовал видеообращение к подписчикам, в котором рассказал, что завершил съемки «Юморины» и чувствует, будто «гора с плеч свалилась».

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 4 Авг 2018 в 1:17 PDT

«Я снимал шесть номеров и, надо сказать, долго готовился к ним. Мне бы хотелось, чтобы в новом сезоне они украшали телеэкран и доставляли людям радость», – рассказал юморист.

Он признался, что сейчас испытывает «полное расслабление после многомесячного напряжения». «Вот так устроена наша актерская жизнь...» – добавил Петросян.

Напомним, Степаненко попросила Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, общая стоимость которого составляет примерно 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск, выразив надежду на то, что им удастся сохранить взаимоуважение и творческое сотрудничество.

Россияне остро отреагировали на сообщение о разводе любимой телевизионной пары, некоторые даже признались, что теперь не верят в любовь. Удивленные подписчики посчитали, что Петросян нашел себе молодую женщину, как актер Армен Джигарханян. А сексологи представляют свою точку зрения на происходящее с известным шоу-меном и вообще "мужиками в возрасте".

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По инф. vz.ru

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