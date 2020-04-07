Социальное неравенство было и в СССР, и сейчас. В наши дни, правда, просто вопиющее

Социальное расслоение начинается уже со школы

Не так давно на одном из центральных каналов ТВ ведущий какого-то «шоу» рассказал страшную историю о школьнике из провинциального городка, который якобы сознательно убил одного ребёнка и чуть не убил другого. Не берусь судить о том, соответствовала ли изображённая на «шоу» картинка об этом ужасном школьнике действительности, но меня поразил подтекст передачи, где пытались доказать, насколько агрессивны и аморальны дети из бедных семей, которых надо непременно изолировать от остальных, благополучных, детей и отдать под надзор полиции.

В связи с этим событием я вспомнила другую историю – об ученике элитной математической московской школы, который разбил голову своему однокласснику, обижал и бил младших ребят и даже выбрасывал из окна класса школьные парты, однако в наказание за эти вопиющие поступки его всего лишь перевели в соседний класс той же школы. Этот мальчик с вызовом заявлял своим школьным друзьям, что если в школу придёт его отец (крупный учёный), то все учителя «встанут по стеночке», и, уверенный в своей безнаказанности, называл всех людей людишками, презирал тех, кто не относился к «элите». Почему-то этого мальчика за его художества не поставили на учёт в милицию и не отправили в спецшколу.

Мы хорошо знаем, как отпрыски из элитных семей безнаказанно гоняли на предельных скоростях на своих дорогих автомобилях по улицам наших столиц и крупных городов и если при этом калечили или убивали «простых» граждан, то есть этих самых «людишек», то оставались совершенно безнаказанными.

Такое «классовое» разделение наших граждан в РФ происходит уже на школьном уровне.

Естественно, что учителям и самим школам гораздо приятнее, да и выгоднее иметь дело с детьми обеспеченных родителей, которые обычно оказывают и школе, и учителям «посильную» материальную поддержку, тогда как просто «обидно» тратить свои силы и внимание на «нищих» детишек, от которых желательно при возможности избавиться.

А как было раньше?

Неравное положение наших малообеспеченных маленьких сограждан наблюдалось уже в конце сталинской эпохи, чему я была свидетельницей в свои школьные годы.

После семи лет школьного обучения большинство детей из бедных семей были вынуждены добровольно уйти из школы в техникумы и училища, поскольку им надо было зарабатывать себе на жизнь и они не могли позволить себе учиться дальше и получить высшее образование.

В СССР также существовало социальное неравенство, которое официально не признавалось и было не таким вопиющим, как теперь, после крушения СССР, и оно проявлялось в том числе и в неравных возможностях для детей разных по обеспеченности семей. Дети советской элиты обучались в особых школах, существовавших в больших городах, и получали в результате более качественное бесплатное образование, чем все остальные дети, и имели бесспорные привилегии при поступлении в престижные вузы.

Полагают, что одной из причин хулиганских агрессивных выходок теперешних школьников, помимо их «низкого происхождения» является также и низкий профессиональный уровень учителей, которые не вызывают у своих учеников необходимого уважения. Как известно, молодые люди идут учиться в педвузы лишь в том случае, если им не удалось поступить в более престижные высшие учебные заведения.

Но престижность той или иной профессии всегда определяется главным образом финансированием этого рода деятельности и уровнем оплаты труда работников этой профессии, что всегда было и остаётся регулятором потоков желающих ей обучаться.

Любопытно, что, по мнению психиатров, именно такая мотивация в выборе профессии присуща людям с нормальной психикой, тогда как упорное желание некоторых людей работать «по призванию» часто связано с их психическим нездоровьем. Однако если бы мы, как когда-то в Спарте, решили уничтожать или хотя бы ограничивать в правах таких «ненормальных» детей, то наше общество потеряло бы большинство талантливых и творческих индивидов, хотя при этом, несомненно, стало бы более монолитным и предсказуемым.

В своё время Иосиф Сталин, желая привлечь талантливую молодёжь в науку, установил для учёных соблазнительно высокую оплату, для получения которой необходимо было всего лишь написать и защитить кандидатскую или докторскую диссертацию. Это оказалось роковой ошибкой, в результате чего со временем научно-исследовательские институты и кафедры многих вузов превратились в кормушки для бездарных особей, желавших получать хорошие деньги и при этом ни за что не отвечать и не переутомляться на работе. Даже возникла такая шутка, что защита диссертации состоит из двадцати минут позора, но зато гарантирует хороший «кусок хлеба» на всю дальнейшую жизнь.

В брежневскую эпоху стало повальной модой обзаводиться научной степенью кандидата или доктора каких угодно наук, «сочинив» никому не нужную диссертацию.

В результате такой массовой «эпидемии» желающих занимать различные хорошо оплачиваемые научные посты, для чего требовалось лишь достаточно престижное происхождение и научные звания, наша наука стала резко отставать от мирового уровня, что сохраняется и сегодня.

Поскольку оплата труда школьного учителя при всех режимах, существовавших в СССР, а теперь и в провинциях РФ, всегда была позорно низкой, как и оплата труда рядовых врачей, то и возник дефицит хорошо образованных и высокопрофессиональных представителей этих профессий в нашей стране.

Агрессия «изгоев»

При этом возникшее в обществе после девяностых годов циничное катастрофическое материальное неравенство граждан и недопустимый уровень социального расслоения общества привели к такому положению в школах, когда наши дети из бедных семей часто оказываются нежелательными изгоями, что и провоцирует у них агрессивное поведение. В то же время дети обеспеченных родителей просто презирают «нищих» учителей и позволяют себе хамское поведение и даже рукоприкладство, сознавая свою полную безнаказанность из-за материального превосходства их родителей.

Нам необходимо определиться при переосмыслении нашей Конституции РФ и либо признать, что общество не гарантирует нашим гражданам равенство прав и возможностей независимо от их социального и материального положения, что наблюдается в РФ уже почти тридцать лет, либо преду­смотреть суровое наказание за нарушение под любым предлогом этих прав, которое изобретают заинтересованные лица.

Также следует вспомнить, что в царской России профессия учителя была и уважаемой, и достаточно хорошо оплачиваемой, тогда как в наше время поскольку школьный учитель и рядовой врач относятся к массовым профессиям, то власти (за исключением Москвы и ещё нескольких крупных городов) не находят денег на подобающую оплату их труда, предпочитая направлять средства на военные и оборотные нужды.

В заключение хочу привлечь внимание читателей, хотя несколько не по теме моей статьи, к тому факту, что борьба с пьянством, на которой наши власти сосредоточили свои исключительные усилия, в ряде случаев приводит на практике к замещению потребления спиртных напитков и достаточно безобидного пива на потребление нашими гражданами, особенно молодёжью, значительно более губительных наркотических веществ и способствует распространению в провинции наркомании.

В то же время некоторые наши законодатели и чиновники всячески препятствуют легализации в стране «лёгких» наркотиков, как в ряде европейских стран, что позволило бы отвлечь наших граждан и от пьянства, и от потребления «тяжёлых» наркотиков, ведущего к возникновению тяжёлых форм наркомании и гибели людей.

Также желательно ввести в стране государственную монополию на производство и продажу водки, как это существовало в Российской империи, а затем и в СССР, поскольку эта мера позволит контролировать качество спирто-водочной продукции и цены в этой сфере торговли и ограничит доступ на рынок разнообразных мошенников.

Из крайности в крайность

Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что ельцинские «приватизаторы» и их идеологические защитники называют себя либералами. Данный термин по отношению к этому лагерю в нашем обществе, несомненно, является маскировкой их истинной позиции и намерений, которые после публикации предлагаемых поправок к Конституции РФ 2020 года вдруг стали более активно проявляться хотя бы в попытках некоторых их авторов обелить гитлеровских фашистов, когда они заявляют, что, конечно, газовые камеры и крематории – это плохо, но не всё было так нехорошо и незачем преувеличивать.

Удивляет, что наше общество всё время бросается из одной крайности в другую, а именно от «приватизаторов» и русофобии теперь качнулось к историческим традициям и вере в Бога, и никак нам не удаётся удержаться на объективно здравомыслящей идеологической позиции уважения к человеческой личности.

Наша страна является многонациональным и многоконфессиональным государством. Обращение к религии и исторической памяти может только разъединить, а не сплотить наши народы в единое демократическое государство Российскую Федерацию, для которой необходима сильная власть всенародно избранного президента. Поскольку наши народы в своей массе пока очень политически незрелые и наивно доверчивые, то, скорее всего, преждевременно передавать Госдуме и Совету Федерации часть властных полномочий президента. Эти органы в настоящее время не вызывают доверия своей способностью бескорыстно и компетентно принимать решения, необходимые для обеспечения интересов страны и её народов. При этом, несмотря на всю критику в адрес президента, приходится признать, что именно Владимир Путин является тем лидером, с которым большая часть народа связывает свои надежды на защиту независимости страны и её превращение в социальное государство. Народ полагает, что если Путину предоставить необходимые полномочия, то он будет тем лидером, который сможет побороть коррупционные порядки и анархию. Поэтому необходимо обеспечить возможность для Путина снова быть избранным в президенты страны. Без выполнения этих условий страна неминуемо распадётся, о чём и мечтают наши «радетели» как вне, так и внутри страны.

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