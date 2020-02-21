Бедность и рост цен — основные проблемы России, считают граждане

Главными проблемами России граждане страны считают бедность и рост цен. Таковы результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

«На протяжение всего периода наблюдений больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты (18%), рост цен и инфляция (16%). Пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год — обострение экономического кризиса», — констатируют эксперты.

Кроме того, россияне обращают внимание на безработицу, проблемы с ЖКХ, задержки зарплат, приток мигрантов, преступность, наркоманию, слабость государственной власти.

Напомним, на прошлой неделе министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал бедность и снижение рождаемости наиболее острыми социальными проблемами в России. «В первую очередь, это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — заявил глава Минтруда.

На его взгляд, не менее важная тема — снижение рождаемости.

Еще в конце декабря тогдашний глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что социальное неравенство и бедность являются одними из важнейших проблем, которые ограничивают рост российской экономики.

Напомним, мы постоянно публикуем новости и статьи о проблеме бедности в России. Уж точно - не для того, чтобы чьи-то души травить... Просто нужно же, наконец, осознать (властям, прежде всего!), что это - позор:

По инф. rosbalt.ru

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