Поправки в Конституцию: чего от них ждать?

Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, парламентом и обществом, приняты в окончательном третьем чтении. Теперь законопроект будет вынесен на голосование граждан. Свое мнение об изменениях высказал депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский.
Парламентарий отмечает, что задача всех 206 новшеств — укрепление суверенитета государства и соблюдение интересов россиян. Работа проведена огромная и в короткие сроки. Но при этом, подчеркнул Александр Якубовский, каждая из поправок тщательно изучена профильным комитетом по государственному строительству и законодательству, экспертами-юристами.
Как сообщает пресс-служба депутата, больше всего новелл в социальном блоке. Они направлены на поддержку семьи, ее ценностей, защиту детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Также внесены поправки, касающиеся чиновников, депутатов, судей. Им будет запрещено иметь счета за рубежом, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Еще одна важная поправка, — о том, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом.
— У нас очень большая страна. И очень часто от людей звучит, что в Москве одна Россия, а за МКАДом — другая. Например, от моей родной Иркутской области до столицы 5 тысяч км и 5 часов разницы во времени. Разговаривая с земляками, зачастую это слышу. Уверен, умелое распределение сил поможет улучшить, наладить коммуникацию, — комментирует Александр Якубовский.
Еще одна поправка, которая не случилась, но о которой говорили много, — самороспуск парламента. О том, насколько это нужно и насколько своевременно, было много мнений. В любом случае президент Владимир Путин нововведение не одобрил.
— Про себя могу сказать однозначно — голосовал бы «за». И, предвкушая реплики особо остроязычных комментаторов, заявляю, это не фальшь. К выборам, как солдат, готов всегда. И к представлению и защите прав избирателей — не только своей родной Иркутской области — тоже, — подчеркнул депутат.
Теперь свое мнение по поводу поправок, внесенных в главный документ страны, выскажут россияне. Голосование состоится 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.
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