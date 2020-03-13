ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Поправки в Конституцию: чего от них ждать?
По инф. Телеинформа   
13 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом, парламентом и обществом, приняты в окончательном третьем чтении. Теперь законопроект будет вынесен на голосование граждан. Свое мнение об изменениях высказал депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский.

Поправки в Конституцию: чего от них ждать?

Парламентарий отмечает, что задача всех 206 новшеств — укрепление суверенитета государства и соблюдение интересов россиян. Работа проведена огромная и в короткие сроки. Но при этом, подчеркнул Александр Якубовский, каждая из поправок тщательно изучена профильным комитетом по государственному строительству и законодательству, экспертами-юристами.

Как сообщает пресс-служба депутата, больше всего новелл в социальном блоке. Они направлены на поддержку семьи, ее ценностей, защиту детей, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Также внесены поправки, касающиеся чиновников, депутатов, судей. Им будет запрещено иметь счета за рубежом, иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Еще одна важная поправка, — о том, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом.

— У нас очень большая страна. И очень часто от людей звучит, что в Москве одна Россия, а за МКАДом — другая. Например, от моей родной Иркутской области до столицы 5 тысяч км и 5 часов разницы во времени. Разговаривая с земляками, зачастую это слышу. Уверен, умелое распределение сил поможет улучшить, наладить коммуникацию, — комментирует Александр Якубовский.

Еще одна поправка, которая не случилась, но о которой говорили много, — самороспуск парламента. О том, насколько это нужно и насколько своевременно, было много мнений. В любом случае президент Владимир Путин нововведение не одобрил.

— Про себя могу сказать однозначно — голосовал бы «за». И, предвкушая реплики особо остроязычных комментаторов, заявляю, это не фальшь. К выборам, как солдат, готов всегда. И к представлению и защите прав избирателей — не только своей родной Иркутской области — тоже, — подчеркнул депутат.

Теперь свое мнение по поводу поправок, внесенных в главный документ страны, выскажут россияне. Голосование состоится 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • В России выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом
    Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Таким образом число заболевших увеличилось до 34 человек. А с 13 марта режим повышенной готовности ввели в Подмосковье.
  • В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров
    В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГПБЗ) имени Х. Г. Шапошникова ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих животных за последние тридцать лет — около 413 особей.
  • Крым: ветеринарная «ГАЗель» поспешит на помощь дельфинам
    В Крыму появится «скорая помощь» для дельфинов. Ветеринары смогут оперативно помогать животным, которые попали в беду.
  • Для Терешковой все ясно: кто несогласен с «Путиным до 2036-го» — не любят Россию
    Депутат Госдумы Валентина Терешкова заявила, что отрицательное отношение к её поправке, позволяющей Владимиру Путину ещё два раза подряд пойти на президентский срок, свидетельствует о нелюбви к России.
  • Евгений Миронов стал первым в России лауреатом кинопремии Чарли Чаплина
    Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов стал лауреатом премии Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство.
  • Не зря красноярцы переживают: в городском воздухе нашли много загрязняющих веществ
    Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщил о загрязняющих веществах в воздухе во время неблагоприятных метеоусловий в Красноярске.
  • Кудрин: Россия и мир на пороге нового кризиса
    Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не исключает, что Россия и мир оказались на пороге нового кризиса. Об этом он предупредил 12 марта на заседании комитета Совета Федерации по финансовым рынкам.
  • В детсаду ребенка избили за то, что он спать не ложился
    В подмосковном Одинцово родители четырехлетней девочки заявили в полицию на воспитательницу детского сада. По их словам, женщина избила их дочку за то, что она не хотела ложиться спать. Об инциденте мама ребенка рассказала СМИ.
  • Представляете себе Путина в 2036? Предлагаем посмотреть
    Sobesednik.ru представил внешность 84-летнего президента Владимира Путина с помощью программы FaceApp уже сейчас. Зачем? Дело в том, что мало кто верит, что Конституционный суд завернет поправку и отправит Владимира Путина в 2024 году на заслуженный отдых.
  • Необычайная творческая энергия Марины Левтовой
    Марина Левтова была одной из ярчайших звёзд советского кинематографа. Её случайное знакомство с миром кино в итоге подарило нам множество любимых персонажей, которые до сих пор остаются в нашей памяти и наших сердцах. Чем же Левтова смогла покорить жителей СССР?
  • Что общее у нас?
    С горечью наблюдаю, как мы становимся индивидуалистами, перегоняя даже американцев. Их жизненный стержень, кажется, остался нерушимым: «Мой дом – моя крепость», а наши принципы окончательно опрокинулись, полетели вверх тормашками. «Один в поле не воин», «На миру и смерть красна», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – где все эти мудрые заветы, в какой жизни они остались?
  • В шотландском лесу обнаружили бункер «секретной армии Черчилля»
    В Великобритании на юге Шотландии сотрудники лесного управления во время санитарной вырубки деревьев обнаружили секретный бункер времен Второй мировой войны.
  • Чего ждем, Степаныч? Да ценники опять взлететь должны!
    Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства в РФ на фоне нестабильности рынков, но власти готовы реагировать. Об этом он заявил 11 марта журналистам.
  • «Нам показали спектакль»
    Юристы и политологи – об обнулении президентских сроков и о том, какими будут последствия для страны
  • Отказу от досрочки нашли объяснение
    Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
  • Коровий навоз, самосуд, осквернение могил — это все история из Дагестана
    В дагестанском селении Джемикент жители устроили самосуд над односельчанином. Поводом стало осквернение могилы матери. (Эмоции, конечно, часто превалируют над разумом, но все-таки самосуд - это не дело... прим. МГ.)
  • В Москве вслед за клещами проснулись гадюки
    В московском регионе из-за аномально теплой погоды раньше срока открылся змеиный сезон — вслед за клещами вышли из спячки гадюки.
  • Мужчины в России спят крепче, чем женщины
    Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.
  • В Забайкалье члены ОПГ «Ключевские» за убийства и похищения отправились в тюрьму
    Бывшие депутаты и их подельники из так называемой ОПГ «Ключевские» получили длительные тюремные сроки за серию тяжких преступлений с 1995 по 2005 годы.
  • И снова здравствуйте!
    Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске