На Урале пенсионеров засняли у мусорных баков рядом с ПФР. Еду искали...

Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.