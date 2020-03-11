На Урале пенсионеров засняли у мусорных баков рядом с ПФР. Еду искали...

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
Апелляционный суд в Сан-Франциско признал участников группы Led Zeppelin Роберта Планта и Джимми Пейджа невиновными в плагиате одной самых известных своих песен «Stairway to Heaven», сообщает Pitchfork.
11 марта Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны «Лица Победы», где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в интернете.
В Великобритании кошка вернулась домой спустя 11 лет. Мисси жила в Бирмингеме вместе с хозяйкой. Однажды животное выбежало из машины, когда владелица вышла в магазин. С тех пор хозяйка ее не видела. Она искала питомца, но безуспешно.
В Интернете появилась новая схема мошенничества, которая условно названа «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес». Все начинается с того, что мошенники просят пройти опрос от имени известных блогеров или с помощью поддельных рекламных роликов.
По прошествии времени после ухода близкого человека из жизни перед родными встает вопрос о благоустройстве места захоронения, конкретно в установке постоянного памятника. Ориентиров здесь много: это предпочтения в материале, в размерах, формах, других параметрах изделия, а также финансовые возможности заказчиков. Чтобы сэкономить на памятнике, существует несколько советов.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги Великой Отечественной войны, ответил на вопрос о потенциальной мировой войне фразой: «Мы повторим». Отрывок интервью опубликован на странице агентства ТАСС в YouTube.
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