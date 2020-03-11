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На Урале пенсионеров засняли у мусорных баков рядом с ПФР. Еду искали...
По инф. rosbalt.ru   
11 Марта 2020 г.
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В Миассе Челябинской области горожанка в центре города засняла пожилых людей, которые роются в мусорных баках.

Южноуральских пенсионеров засняли за поисками еды в мусорных баках у здания ПФР

Как рассказала изданию Znak.com автор ролика, она сняла эту сцену утром 10 марта неподалеку от сетевого магазина. Девушка предположила, что магазин выбрасывает здесь просроченные продукты.

«Рядом отделение Пенсионного фонда, что только усиливает трагичность», — добавила жительница Миасса.

За последние годы многие семьи попали в "ловушку нищеты". Виной этому — положение дел в переживающей застой экономике. Родители будущего поколения страны живут от зарплаты до зарплаты - оттягивая по возможности платежи по кредитам, а то и беря новые займы для погашения старых, покупают товары в магазинах исключительно по акциям, причём качество товаров не сказать, чтобы оказывается хорошим. Но и тут приходится себе отказывать... даже товары по акциям оказываются не по карману. А о том, чтобы купить вкусные и полезные продукты детям вообще речи идти не может. Вот и отправляются на мусорки мамы семейств... вдруг кто выбросил еще съедобную "просрочку"...

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