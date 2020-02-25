Австрийское СМИ: молодежь не хочет жить в России

Так, по мнению Феликса Кравацека из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований, среди россиян, в основном молодых, растет недовольство тем, в каком направлении развивается страна. По его словам, молодежь разочарована плохой экономической ситуацией — мало мест, где хорошо платят, а на местах с хорошей зарплатой «царит коррупция, назначения на должности непрозрачны».
Его позицию разделяют и сотрудники аналитического центра Atlantic Council, которых цитирует СМИ. Они полагают, что «40% тех, кто покинул Россию, уехали из-за текущего политического климата, а треть людей эмигрировала из-за отсутствия политических прав и свобод».
Ситуация усугубилась после того, как летом в Москве были силовым путем подавлены протесты оппозиции — количество желающих эмигрировать выросло и продолжает расти.
И это фиксируют социологи, пишет издание, ссылаясь на данные недавнего опроса «Левада-Центра», которые показывают, что Россию хотят покинуть 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
Отток населения грозит стать серьезной проблемой для российской власти в скором времени, резюмирует СМИ, особенно с учетом того, что число смертей в РФ превышает число рождений, а рождаемость стагнирует.
24 февраля в возрасте 101 года умерла математик Кэтрин Джонсон, работавшая над расчетами параметров орбит для космических полетов NASA, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Под конец зимы, а именно 25 и 26 февраля 2020 года будет небольшой всплеск магнитных бурь. Однако не стоит расслабляться, поскольку уже в начале марта ожидаются серьезные всплески, которые заставят метеозависимых людей держать руку под нужные лекарства. В этот период времени головные боли могут доходить даже до мигреней, поэтому всегда нужно знать, что делать в таких ситуациях.
Курортные российские города как магнитом притягивают людей. Но путешествие стоит подготовить заранее. Например, о нужном месте расспрашиваются друзья и знакомые, собирается информация в туристических фирмах и в интернете. Очень удобно, что сейчас многие города имеют свои сайты. Например, город Анапа на anapovich.com.
В Тульской области провалилась под лед и погибла пятилетняя девочка. (Это уже далеко не первый случай за февраль... сколько можно говорить, что февральские прогулки по льду совсем небезопасны. - прим. МГ.)
Австралийский яхтсмен Билл Хатфилд, которому сейчас 81 год, окончил одиночное кругосветное плавание на своей яхте L’Eau Commotion длиной 38 футов (11,58 метра). Плавание проходило без остановок и в отсутствие какой-либо помощи. Таким образом Хатфилд стал самым пожилым яхтсменом, обогнувшим Землю в одиночку и без стоянок.
Свою роль в фильме «Белое солнце пустыни» артист Анатолий Кузнецов называл клеймом. Хотя признавался, что любил пересматривать эту картину, но относился к себе на экране как к абсолютно чужому человеку.
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