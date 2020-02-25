Австрийское СМИ: молодежь не хочет жить в России

Молодежь не хочет жить в России — большинство мечтает покинуть страну. Об этом пишет австрийское издание Kurier со ссылкой на экспертов.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Так, по мнению Феликса Кравацека из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований, среди россиян, в основном молодых, растет недовольство тем, в каком направлении развивается страна. По его словам, молодежь разочарована плохой экономической ситуацией — мало мест, где хорошо платят, а на местах с хорошей зарплатой «царит коррупция, назначения на должности непрозрачны».

Также, добавляет эксперт, растет недовольство и политикой президента, доверие к нему упало. Если 2014 году его политику одобряли 88% граждан, но сегодня уже 68%, приводит данные Кравацек.

Его позицию разделяют и сотрудники аналитического центра Atlantic Council, которых цитирует СМИ. Они полагают, что «40% тех, кто покинул Россию, уехали из-за текущего политического климата, а треть людей эмигрировала из-за отсутствия политических прав и свобод».

Ситуация усугубилась после того, как летом в Москве были силовым путем подавлены протесты оппозиции — количество желающих эмигрировать выросло и продолжает расти.

И это фиксируют социологи, пишет издание, ссылаясь на данные недавнего опроса «Левада-Центра», которые показывают, что Россию хотят покинуть 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Отток населения грозит стать серьезной проблемой для российской власти в скором времени, резюмирует СМИ, особенно с учетом того, что число смертей в РФ превышает число рождений, а рождаемость стагнирует.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...