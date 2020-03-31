Делай раз, делай два, делай три: несколько способов смастерить медицинскую маску

Как только стало известно, что коронавирусом начали болеть не только в Китае, но и других странах, люди стали массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. Как результат, маски закончились, когда появятся новые партии – неизвестно. Поэтому многие начали задаваться вопросом, можно ли сделать медицинскую маску своими руками (наш сайт уже писал, кстати, как смастерить многоразовую тканевую маску).

Многоразовая медицинская маска своими руками

Из-за пандемии коронавируса люди начали паниковать и массово скупать медицинские маски, антисептики и другие товары, которые пригодятся во время карантина. В результате возник дефицит масок, они подорожали, купить их в аптеке стало проблематично. Как вариант, можно пошить медицинскую маску своими руками.

Способ 1

Понадобится отрез плотного хлопка (45 см) и 2 резинки (18 см). Ткань необходимо сложить вдвое и собрать гармошкой. Края согнуть и прошить вручную. Далее необходимо продеть резинки и завязать узелком.

Способ 2

Отмерять 60-70 см бинта, разрезать вдоль пополам и свернуть в трубочку. Это завязки для маски. Далее отмерять 20 см бинта и положить кусок ваты. По бокам разместить завязки. Аккуратно обернуть вату бинтом несколько раз. Должен получится прямоугольник. После этого необходимо прошить маску по всему периметру.

Способ 3

Подготовить любую отутюженную ткань размером 50*30 сантиментов. Необходимо сложить ткань вдоль и прошить наметочным швом. Вывернуть ткань так, чтобы шов получился посредине. Сложить маску двое, чтобы шов опять оказался посредине, пришить концы друг к другу. Вывернуть изделия, швы должны оказаться внутри и при ношении не будут доставлять дискомфорт. Продеть завязки между слоями.

Защитит ли медицинская маска от коронавируса

О пользе медицинских масок ведутся споры во всем мире, несмотря на это, их продолжают активно раскупать. Представители ВОЗ рассказали, какие маски и респираторы способны помочь, а какие бесполезны в борьбе с коронавирусом.

Медицинские маски способны защитить окружающих, если их носят зараженные. Респираторы способны частично защитить, если болеют окружающие.

Найти медицинские маски в аптеках практически нереально. Они практически не способны защитить от коронавируса, поскольку неплотно прилегают. Единственное преимущество – медицинскую маску необходимо носить инфицированным, чтобы не заразить окружающих во время кашля или чихания.

Необходимо помнить, что медицинскую маску нужно менять спустя 2-3 часа. Ведь спустя несколько часов ношения она становится влажной и в ней начинают размножаться вирусы и бактерии.

Как защититься от коронавируса

В период пандемии коронавируса важно придерживаться простых правил профилактики, чтобы защитить себя и своих близких:

тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики или спиртосодержащие спреи;

с мылом, или спиртосодержащие спреи; не контактировать с людьми, которые подают признаки заболевания;

избегать многолюдных мест и массовых мероприятий ;

; не касаться грязными руками лица;

во время чихания/кашля закрывать рот салфеткой или локтем;

не есть немытые продукты, плохо обработанное мясо ;

; отказаться от путешествий в другие страны;

придерживаться правил карантина ;

; заменить поездки на общественном транспорте прогулками на свежем воздухе.

Важно, при первых симптомах заболевания необходимо обращаться за помощью к медикам. Лишь в больнице способны поставить правильный диагноз и назначить лечение.

Некоторое время назад красивой одежды было мало, и многие становились мастерицами и мастерами и обшивали себя и других, создавая приличный гардероб. С масками можно предпринять то же самое. Почему бы не воспользоваться советами, не взять в руки иголку и нитку и не попробовать сшить? И хоть говорят, что маски не панацея и сильно от вируса не уберегут, но в борьбе с врагом ведь все средства хороши? Может, кто не чихнет на нас лишний раз, и мы не сможем начихать на других. И в прямом, и в переносном смысле. Сейчас это очень важно.

Продолжаем не только мастерить средства защиты, но и следить за новостями о коронавирусе:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...