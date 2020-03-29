Мурашко: для борьбы с COVID-19 будет изменена вся система медпомощи

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
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Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Совещание по вопросам борьбы с коронавирусом нового типа прошло 28 марта в петербургском Центре Алмазова.
Мурашко заявил, что меняется вся система медицинской помощи. Власти пересмотрят тарифы по медицинскому страхованию, перепрофилируют койки в лечебных учреждениях и привлекут ординаторов, аспирантов для борьбы с COVID-19. Конкретные суммы финансирования Мурашко не назвал.
«Денег будет выделено столько, сколько понадобится для лечения пациентов этой категории», — отметил министр. Он напомнил, что диспансеризация и профилактический осмотр приостанавливаются. Высвободившиеся средства пойдут на лечение больных с хроническими заболеваниями и оказание помощи на дому.
В России тестируют препараты для борьбы с коронавирусом, отметил Мурашко. Выяснилось, что Минздрав собрал информацию об эффективности лекарств, изначально предназначенных для больных ВИЧ, бронхиальной астмой, малярией, панкреатитом, ревматоидными заболеваниями. Напомним, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 1264 человек. Инфицированные есть в 62 регионах.
Какие еще меры принимают власти для того, чтобы сдержать распространение пандемии? В Коммунарках работает современная больница, в которой получают помощь зараженные инфекцией (ее уже успел посетить Владимир Путин и всем остался доволен), кроме того, в Подмосковье ведется строительство инфекционной больницы у деревни Голохвастово, в 30 км от МКАД. Медучреждение станет дополнительным стационаром для инфекционной больницы № 1 и того самого комплекса в Коммунарке. Также инфекционную больницу с нуля строят в Уфе. Помимо этого Минздрав в тандеме с Минкомсвязи создали специальный веб-сервис по коронавирусу. Он позволяет пользователю определить свою принадлежность к группам риска по коронавирусу, вести «дневник здоровья» в режиме онлайн и быстро узнать, к какому медучреждению прикреплен человек. Также премьер Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, что должно также сдержать распространение инфекции. Помимо этого планируется накладывать серьезные штрафы для нарушителей карантина и запретить работу кинотеатров, клубов и развлекательных центров. Поможет ли все это? Как знать. Хочется верить, что да. Но все зависит от нас самих, от нашей сознательности и ответственности.
С момента выхода первого сезона сериала «Физрук» прошло 6 лет, с тех пор не смотрела ни одного сериала на телеканале ТНТ. И вот сегодня, включив новый сериал – «Патриот», испытала мощнейшее дежавю (или, как сказал бы один из героев сериала, «дежавюр»).
Высокая мода мобилизует силы, чтобы помочь Италии выйти из коронавирусной «ловушки». Всемирно известные бренды Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили начать шить маски и защитную одежду.
Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь, представить без них дом или квартиру современного человека теперь очень сложно. Сплошь и рядом фирмы занимаются установкой таких окон, и после произведенных работ, конечно же, существенно, в лучшую сторону меняется качество жизни людей.
В последнее время косметика корейского и японского производства набирает стремительную популярность во всем мире. Кого-то эти косметические средства привлекают красивой, необычной упаковкой, кого-то натуральными ингредиентами и традиционными рецептами, а кого-то, напротив, самыми современными технологиями, ведь все эти характеристики можно отнести к азиатской косметике.
Принц Гарри и Меган Маркл в своём желании отделиться от королевской семьи настроены очень серьёзно, так что им придётся пойти на некоторые жертвы ради освобождения от гнетущих титулов. Если верить сообщению издания The Mirror, знаменитым супругам из Букингемского дворца придётся отказаться и от «королевской» фамилии.
Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) установили, что знаменитые монументальные обсерватории цивилизации майя использовались не только для астрономических наблюдений, но и в качестве оракула и храмов. Кроме того, они были призваны подчеркнуть «божественность» власти правителей.
Экономический кризис и коронавирус волнуют не только средний класс, которого у нас, если верить Владимиру Путину, 70%, но и миллионеров. Богачи с их счетами в банках и виллами на Лазурном побережье в конце концов рискуют потерять гораздо больше.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.
Сотни иностранных путешественников застряли на знаменитых высокогорных походных трассах в Непале после того, как в стране началась недельная общенациональная блокада в попытке сдержать распространение коронавируса.
В Севастополе единовременные денежные выплаты из регионального бюджета в честь 75-летия Победы получат ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, а также дети войны. Решения приняты на заседании городского правительства.
"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает Daily Mail.
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