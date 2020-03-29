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Мурашко: для борьбы с COVID-19 будет изменена вся система медпомощи
По инф. rosbalt.ru   
29 Марта 2020 г.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом будет изменена вся система медицинской помощи.

Мурашко: для борьбы с COVID-19 будет изменена вся система медпомощи

Совещание по вопросам борьбы с коронавирусом нового типа прошло 28 марта в петербургском Центре Алмазова.

Мурашко заявил, что меняется вся система медицинской помощи. Власти пересмотрят тарифы по медицинскому страхованию, перепрофилируют койки в лечебных учреждениях и привлекут ординаторов, аспирантов для борьбы с COVID-19. Конкретные суммы финансирования Мурашко не назвал.

«Денег будет выделено столько, сколько понадобится для лечения пациентов этой категории», — отметил министр. Он напомнил, что диспансеризация и профилактический осмотр приостанавливаются. Высвободившиеся средства пойдут на лечение больных с хроническими заболеваниями и оказание помощи на дому.

В России тестируют препараты для борьбы с коронавирусом, отметил Мурашко. Выяснилось, что Минздрав собрал информацию об эффективности лекарств, изначально предназначенных для больных ВИЧ, бронхиальной астмой, малярией, панкреатитом, ревматоидными заболеваниями. Напомним, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 1264 человек. Инфицированные есть в 62 регионах.

Какие еще меры принимают власти для того, чтобы сдержать распространение пандемии? В Коммунарках работает современная больница, в которой получают помощь зараженные инфекцией (ее уже успел посетить Владимир Путин и всем остался доволен), кроме того, в Подмосковье ведется строительство инфекционной больницы у деревни Голохвастово, в 30 км от МКАД. Медучреждение станет дополнительным стационаром для инфекционной больницы № 1 и того самого комплекса в Коммунарке. Также инфекционную больницу с нуля строят в Уфе. Помимо этого Минздрав в тандеме с Минкомсвязи создали специальный веб-сервис по коронавирусу. Он позволяет пользователю определить свою принадлежность к группам риска по коронавирусу, вести «дневник здоровья» в режиме онлайн и быстро узнать, к какому медучреждению прикреплен человек. Также премьер Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, что должно также сдержать распространение инфекции. Помимо этого планируется накладывать серьезные штрафы для нарушителей карантина и запретить работу кинотеатров, клубов и развлекательных центров. Поможет ли все это? Как знать. Хочется верить, что да. Но все зависит от нас самих, от нашей сознательности и ответственности.

По инф. rosbalt.ru

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