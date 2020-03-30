COVID-19: Минздрав все лучше узнает врага в лицо

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Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми, список лекарств, которые могут быть применены для лечения у взрослых, был расширен.
Российские специалисты находятся в постоянном контакте со своими международными коллегами и регулярно получают информацию о наиболее эффективных практиках лечения и профилактики коронавируса.
«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», – говорится в методических рекомендациях.
Из списка возможных лекарств исключили рибавирин. Отмечается, что на данный момент «однозначный вывод об их эффективности или неэффективности» сделать нельзя, поэтому соответствующие препараты можно использовать только по решению врачебной комиссии, если «потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».
Сейчас уже известно, что вирус может передаваться воздушно-капельным, воздушнопылевым и контактным путями. Самый частый путь передачи — воздушно-капельный.
Внимание: по последним данным коронавирус может передаваться не только при кашле, чихании, но и при разговоре на близком – менее 2 м — расстоянии, говорится в документе Минздрава.
А вот контактный путь передачи это не только объятия-рукопожатия, но и прикосновение к поверхностям и предметам, на которых оседают вирусные частицы. Среди них могут быть в том числе продукты, которые вы покупаете в магазине или заказываете через Интернет. Так что упаковки нужно дезинфицировать, протирать антисептиком, мыть тёплой водой с мылом.
Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 14 дней, в среднем 5-7 суток, напоминают специалисты.
Сейчас известна такая распространённость симптомов COVID-19:
- повышение температуры тела — более чем у 90% заболевших;
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
- одышка – 55%;
- утомляемость – 44%;
- ощущение заложенности в грудной клетке – более 20%.
Наиболее тяжёлая одышка развивается к 6-8 дню от момента инфицирования. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть: миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Причём такие симптомы могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.
Исследования также показали, что SARS-CoV-2 может вызывать поражение головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больных на ранней стадии болезни как раз может свидетельствовать о поражении центральной нервной системы.
К понедельнику, 30 марта, число зараженных коронавирусом нового типа в мире выросло до 703734 человек, зарегистрированы 33210 летальных исходов, пишет газета South China Morning Post. При этом по информации американского университета Джона Хопкинса, число случаев заражения в мире достигло 720117, скончались 33958 человек. По числу подтвержденных случаев заражения лидируют Соединенные Штаты. По данным издания, там зафиксировано 136880 инфицированных и 2409 летальных исходов, по информации университета Хопкинса — 142106 заболевших. В Европе по числу заболевших и умерших по-прежнему лидирует Италия, в которой насчитывается 10779 жертв инфекции и 97689 больных.
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Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми, список лекарств, которые могут быть применены для лечения у взрослых, был расширен.
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