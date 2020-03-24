Многоразовая тканевая маска своими руками

Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного свободного времени, чтобы нашить достаточное количество многоразовых масок для себя и своих близких!

Ткань желательно выбирать плотную, хлопчатобумажную, либо заворачивать тонкую в два-три слоя. Размер ткани — 36*20 см. Также вам понадобится резинка. Складываем ткань пополам. Когда будете прошивать маску по кругу, по углам вшейте резинки.

Прошиваем до параллельного угла. Кончик резинки вставляем в уголок и прошиваем кругом.

Оставляем отверстие для того, чтобы потом вывернуть маску.

И с обратной стороны делаем то же самое со второй резинкой: начинаем прошивать другой угол, вставляем резинку, прошиваем по краю, вытягиваем резинку с другого, параллельного угла, прошиваем, таким образом, закрепляем внутри резинку.

Когда резинки вшиты, нужно сделать складки. Сделать это проще простого, немного подогнув край и закрепив булавкой. Шьём вручную или на швейной машинке вокруг.

Готовая тканевая маска хорошо держится и долго служит. Конечно же, ещё нужно менять и стирать для многоразового пользования.

Подробнее о том, как сшить многоразовую тканевую маску, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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