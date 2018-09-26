Практик — о "недопенсионерах" на рынке труда: руководители не станут "тянуть балласт"

Запрет на увольнение работников предпенсионного возраста приведет к тому, что людей станут увольнять до наступления этого возраста, считает известный предприниматель и общественный деятель Дмитрий Потапенко. Как заявил бизнесмен корреспонденту «Росбалта», руководители предприятий не захотят «тянуть балласт».

«Государственные и окологосударственные компании просто не будут принимать на работу людей околопенсионного возраста и, соответственно, станут увольнять их существенно заранее по любым поводам. И никакая полиция, никакая прокуратура, никакие госорганы не позволят себя каким-то околопенсионерам себя шантажировать», — сказал Дмитрий Потапенко.

Бизнесмен уточнил, что в случае с предприятиями малого и среднего бизнеса их руководители будут смотреть не столько на возраст, сколько на квалификацию сотрудника. Однако зачастую эти характеристики взаимозависимы.

«Малому и среднему бизнесу не принципиальна возрастная характеристика. Хотя она тоже существует, но куда важнее квалификационные требования. А эти требования в бизнесе меняются часто. И, извините, человек уже в 40-45 лет может быть не квалифицирован просто по причине того, что не совпадает с вызовами рынка», — отметил Дмитрий Потапенко.

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий уголовное наказание за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работников предпенсионного возраста. Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.

Этот закон находится в одном ряду с рядом других косметических мер, призванных (по словам властей) облегчить жизнь старшего поколения на фоне повышения пенсионного возраста. Эксперты подвергают саму реформу и ее обоснования нещадной критике.

По инф. rosbalt.ru

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